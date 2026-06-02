کشف ۲ میلیارد تومان لوازم برقی قاچاق در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری توضیح داد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مامورین این پلیس موفق به کشف انبار کالای قاچاق در کهریزک شدند.

وی عنوان داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص گردید مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در کهریزک تخلیه و دپو گردیده که کالای خارجی را توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع می‌کند.

سردار افشاری افزود: مامورین این پلیس محل موصوف را بازرسی که مشخص گردید محل انبار کالاهای بازرگانی بوده که کالاها در سامانه ها ثبت نگردیده و مشاهده می نمایند مقادیر انبوهی کالای خارجی در محل دپو که طی استعلامات گمرکی مشخص گردید اسناد گمرکی مربوط به سالهای گذشته می باشد و مطابقتی با کالاهای مکشوفه نداشته است و فاقد هرگونه اسناد و مدارگ گمرکی است.

این مقام انتظامی افزود: کالاها شامل: تعداد ۱۲۰ دستگاه سشوار، ۵۰۰ دستگاه موزر و ۳۶۰ دستگاه فرکننده مو محصول کشور چین بوده که پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۲ میلیارد تومان اعلام کرده اند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید. از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.