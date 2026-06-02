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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

۴ پروژه مخابراتی در شهرستان دزفول به بهره برداری رسید

۴ پروژه مخابراتی در شهرستان دزفول به بهره برداری رسید

دزفول- چهار پروژه مخابراتی در راستای توسعه، بهسازی و ارتقای زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی شهرستان دزفول به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز مرداس سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول پیش از ظهر امروز سه شنبه در حاشیه بهره برداری از این طرح ها اظهار کرد: دوسایت همراه اول از محل اعتبارات فاز ۹ شهری در کوی مدرس و زیباشهر دزفول با اعتبار ۳۲۰ میلیارد ریال امروز به بهره برداری رسید.

وی افزود: امروز همچنین پروژه نصب باطری در ۲۶ مرکز شهری و روستایی به منظور حفظ پایداری ارتباطات یکی از اپراتورهای تلفن همراه با صرف اعتبار ۱۳۲ میلیارد ریال بهره برداری شد.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول عنوان کرد: پروژه اجرای ۳۲ کیلومتر شبکه فیبر نوری شهری و روستایی با صرف ۸۳ میلیارد ریال اعتبار و پروژه نصب و راه اندازی سه دستگاه کافو نوری در پایگاه چهارم شکاری دزفول با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال نیز از دیگر پروژه های حوزه مخابرات هستند که امروز در شهرستان دزفول به بهره رسیدند.

مرداس تاکید کرد: این طرح ها با هدف افزایش ظرفیت شبکه، بهبود کیفیت خدمات، ارتقای پایداری ارتباطات و تقویت آنتن دهی و ارتقای اینترنت به بهره برداری رسید.

کد مطلب 6848052

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