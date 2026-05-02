به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی زاده، نماینده مردم شهرستان دزفول در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز شنبه در آیین بهره‌برداری از پل کول در محل این پل، اظهار کرد: پل کول دزفول به طول ۹۲ متر و عرض چهار متر با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال در ۱۶۰ کیلومتری شمال شرقی شهرستان دزفول بر روی رودخانه بختیاری توسط اداره کل امور عشایر احداث شده است.

وی افزود: پیش از ساخت این پل، عشایر با استفاده از نصب گرگر به شکل ناایمن از این رودخانه تردد می‌کردند که این موضوع باعث تلفات زیاد انسانی و دامی شده بود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اکنون با ساخت این پل مهم مسیر کوچ این عشایر ایمن شد.

پاپی زاده گفت: پل کول سالانه مسیر کوچ پاییزه و بهاره ۵۰۰ خانوار عشایری است و ۲ استان خوزستان و لرستان را به هم وصل می‌کند.

محرومیت زدایی از عشایر

عزیز مرداس سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول نیز در این آیین با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های مناطق عشایری، اظهار کرد: بهره‌برداری از پل کول اقدامی مؤثر در راستای محرومیت‌زدایی، ارتقای شاخص‌های دسترسی و افزایش ایمنی تردد در مسیرهای عشایری است که نقش مهمی در بهبود خدمات‌رسانی به جامعه عشایری ایفا می‌کند.

وی افزود: توسعه راه‌های عشایری و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی در این مناطق، از اولویت‌های مدیریت شهرستان بوده و اجرای این پروژه نیز در همین راستا انجام شده است.

مرداس با بیان اینکه پل کول به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم حوزه راه‌های عشایری، با طول ۹۲ متر و عرض ۴ متر احداث شده است، یادآور شد: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و برای اجرای آن بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

به گزارش مهر، در آیین بهره برداری از پل کول نماینده دزفول، رئیس سازمان امور عشایر کشور،مدیرکل امور عشایر خوزستان، سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی حضور داشتند.