کشف ۵۹ هزار نخ سیگار قاچاق در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر قربانی از کشف مقادیر قابل توجهی سیگار، تنباکو و پوشاک قاچاق در قم خبر داد.

وی افزود: در راستای مبارزه با مخلان نظم اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان موفق شدند طی عملیاتی، انبارهای احتکار و واحدهای صنفی متخلف را شناسایی و مقادیر زیادی کالای قاچاق را کشف کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم بیان کرد: در بازرسی از ۷ باب مغازه دخانیاتی، تعداد ۵۹۰۶۰ نخ سیگار و ۷۱۱ بسته تنباکو قاچاق کشف شد.

این مقام انتظامی استان افزود: همچنین در عملیاتی دیگر، یک انبار پوشاک قاچاق شناسایی و پلمب شد که در بازرسی از آن، تعداد ۳۶۰۰ ثوب کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم با بیان اینکه ارزش کشفیات بر اساس نظر کارشناسان، در مجموع ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در ارتباط با این پرونده‌ها، تعداد ۶ نفر متهم شناسایی و دستگیر شده‌اند که پس از تشکیل پرونده قضائی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.