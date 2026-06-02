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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

دستگیری ۲۵۹ سارق منزل در عملیات سراسری پلیس

دستگیری ۲۵۹ سارق منزل در عملیات سراسری پلیس

سخنگوی فراجا گفت: ۲۵۹ سارق منزل در عملیات سراسری پلیس آگاهی طی ۷۲ ساعت دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی ضمن تشریح جزئیات طرح عملیاتی مبارزه با سارقان منزل به تحلیل‌های آماری پیش از این طرح اشاره کرد و گفت: شاهد روندِ کاهشی ۳.۸ درصدی در کشف سرقت‌های منزل بودیم.

سخنگوی فراجا خاطرنشان کرد: این وضعیت برای پلیس آگاهی یک هشدار عملیاتی بود. با طراحی و اجرای طرحِ ضربتی ۳ روزه در سراسر کشور، نه تنها این روندِ منفی متوقف شد، بلکه کاراگاهان موفق شدند شاخص کشف را به ۲.۴ درصد افزایش دهند. این آمار نشان می‌دهد که پلیس آگاهی برای هر نوع "کُدِ تبهکارانه" در کشور، پاسخ فنی و عملیاتی دارد.

وی با اعلام کشف ۳۳۸ فقره سرقت در این بازه کوتاه، از تغییر معنادار ترازِ کشف جرم خبر داد و تأکید کرد: این اقدامات تنها آغازِ یک زنجیره است، برای سایر جرایم نیز طرح‌های عملیاتی ویژه‌ای تدوین شده است.

سخنگوی فراجا در پایان از دستگیری ۲۵۹ نفر سارق حرفه ای در این ایام خبر داد.

کد مطلب 6848056
محمد رضازاده

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