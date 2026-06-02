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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

۷ خرده‌فروش مواد مخدر در دورود دستگیر شدند

۷ خرده‌فروش مواد مخدر در دورود دستگیر شدند

دورود - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری هفت خرده‌فروش مواد مخدر در شهرستان دورود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان دورود در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی محل فعالیت تعدادی از خرده‌فروشان مواد مخدر در این شهرستان شدند.

بر اساس این گزارش، مأموران پس از هماهنگی قضائی، طی چند عملیات ضربتی و هماهنگ، ۷ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر را دستگیر کردند. در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقدار ۵ کیلو و ۱۵۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

پلیس لرستان با تأکید بر تداوم این‌گونه عملیات‌ها برای پاک‌سازی نقاط آلوده، تصریح کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 6848095

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