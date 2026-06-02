به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر سه شنبه در دیدار با رییس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی سمنان در محل استانداری سمنان به مهمترین مسائل و نیازهای استان پیرامون سوخت رسانی اشاره داشت و افزود: این اقدام در زیرساخت های انرژی و پشتیبانی بخش های تولید مزیت های خود را نشان می دهد.

وی احداث انبار نفت جدیدترین سمنان را به عنوان یک مطالبه مهم عنوان کرد و ادامه داد: انتظار می رود این پروژه در زمره فهرست مطالعاتی شرکت نفت واقع شود.

استاندار سمنان تامین اعتبار احداث انبار نفت جدید را پیش نیاز اجرای طرح دانست و توضیح داد: برای تسریع استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تهاتر با زمین فعلی می توان بهره برد.

کولیوند تامین جایگاه سوخت فرودگاه سمنان را ضروری عنوان کرد و ادامه داد: کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای برآورد هزینه ها و بررسی های فنی به استان سمنان اعزام خواهند شد.

وی از موافقت درخواست یک دستگاه سوخت رسان سیار به استان خبر داد و افزود: تامین سوخت مورد نیاز دستگاه های نظامی، صنفی، صمت، کشاورزی و پروژه های عمرانی باید در اولویت قرار گیرد تا پروژه و طرح های استان سمنان به دلیل سوخت متوقف نشود.