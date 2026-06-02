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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

مطالبه سمنانی‌ها از استاندار؛ زیرساخت‌های انرژی تقویت شود

مطالبه سمنانی‌ها از استاندار؛ زیرساخت‌های انرژی تقویت شود

سمنان- استاندار سمنان با اعلام اینکه احداث انبار نفت جدید به یکی از مطالبات جدی مردم استان تبدیل شده است، گفت: این پروژه حیاتی باید هرچه سریعتر در فهرست مطالعاتی شرکت ملی پخش نفت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر سه شنبه در دیدار با رییس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی سمنان در محل استانداری سمنان به مهمترین مسائل و نیازهای استان پیرامون سوخت رسانی اشاره داشت و افزود: این اقدام در زیرساخت های انرژی و پشتیبانی بخش های تولید مزیت های خود را نشان می دهد.

وی احداث انبار نفت جدیدترین سمنان را به عنوان یک مطالبه مهم عنوان کرد و ادامه داد: انتظار می رود این پروژه در زمره فهرست مطالعاتی شرکت نفت واقع شود.

استاندار سمنان تامین اعتبار احداث انبار نفت جدید را پیش نیاز اجرای طرح دانست و توضیح داد: برای تسریع استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تهاتر با زمین فعلی می توان بهره برد.

کولیوند تامین جایگاه سوخت فرودگاه سمنان را ضروری عنوان کرد و ادامه داد: کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای برآورد هزینه ها و بررسی های فنی به استان سمنان اعزام خواهند شد.

وی از موافقت درخواست یک دستگاه سوخت رسان سیار به استان خبر داد و افزود: تامین سوخت مورد نیاز دستگاه های نظامی، صنفی، صمت، کشاورزی و پروژه های عمرانی باید در اولویت قرار گیرد تا پروژه و طرح های استان سمنان به دلیل سوخت متوقف نشود.

کد مطلب 6848116

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