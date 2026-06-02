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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

برگزاری همایش ارتقای ایمنی راکبین موتورسوار در روستای آدران

برگزاری همایش ارتقای ایمنی راکبین موتورسوار در روستای آدران

کرج-همایش ارتقای ایمنی موتورسواران روز سه شنبه ۱۲ خردادماه با حضور رئیس اداره راهداری گچسر و عوامل پلیس راه استان البرز در روستای آدران از توابع محور کرج کندوان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیپور رئیس اداره راهداری گچسر در حاشیه این مراسم اظهارکرد: یکی از طرح‌های مهم حوزه حمل و نقل استان اجرای طرح ارتقای ایمنی راکبین موتورسوار است که هر ساله در قالب برگزاری همایش و دوره‌های آموزشی در استان اجرا می‌شود.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده این همایش صبح امروز با حضور راکبین موتورسوار به همت اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز و با حضور عوامل پلیس راه ، راهور و راهداری در روستای آدران برگزار شد.

در پایان این مراسم کلاه ایمنی رایگان به موتورسواران حاضر در این همایش اهدا شد.

کد مطلب 6848132

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