  1. جامعه
  2. شهری
۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

گودرزی: اولویت شهرداری تهران استخدام پاکبانان ایرانی است

گودرزی: اولویت شهرداری تهران استخدام پاکبانان ایرانی است

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: اولویت مدیریت شهری افزایش تعداد پاکبانان ایرانی و کاهش تدریجی به‌کارگیری اتباع در حوزه خدمات شهری است.

داوود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: همچنان اولویت ما افزایش تعداد نیروهای ایرانی و کاهش تدریجی تعداد اتباع در این حوزه است.

وی افزود: برای تحقق این هدف، دو اقدام اساسی انجام شده است؛ نخست افزایش حقوق و مزایای پاکبانان و دوم راه‌اندازی سامانه‌ها و فراخوان‌های جذب نیرو است.

پیگیری ساماندهی اتباع دارای مجوز

گودرزی ادامه داد: همچنین با همکاری استانداری، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط، موضوع ساماندهی اتباع دارای مجوز را دنبال کرده‌ایم تا در صورت استفاده از نیروی کار اتباع، این افراد دارای مدارک هویتی و مجوزهای قانونی باشند و فعالیت آن‌ها با شفافیت انجام شود.

جذب نیرو از طریق پیمانکاران خدمات شهری

وی گفت: در حال حاضر جذب مستقیم نیرو از سوی شهرداری انجام نمی‌شود و پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری نیروهای مورد نیاز خود را به کار می‌گیرند و خدمات نظافت شهر از طریق پیمانکاران انجام می‌شود و نیروهای آن‌ها ترکیبی از کارکنان ایرانی و اتباع هستند. با این حال، رویکرد شهرداری افزایش سهم نیروهای ایرانی در این بخش است.

کد مطلب 6848166
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها