گودرزی: اولویت شهرداری تهران استخدام پاکبانان ایرانی است

داوود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: همچنان اولویت ما افزایش تعداد نیروهای ایرانی و کاهش تدریجی تعداد اتباع در این حوزه است.

وی افزود: برای تحقق این هدف، دو اقدام اساسی انجام شده است؛ نخست افزایش حقوق و مزایای پاکبانان و دوم راه‌اندازی سامانه‌ها و فراخوان‌های جذب نیرو است.

پیگیری ساماندهی اتباع دارای مجوز

گودرزی ادامه داد: همچنین با همکاری استانداری، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط، موضوع ساماندهی اتباع دارای مجوز را دنبال کرده‌ایم تا در صورت استفاده از نیروی کار اتباع، این افراد دارای مدارک هویتی و مجوزهای قانونی باشند و فعالیت آن‌ها با شفافیت انجام شود.

جذب نیرو از طریق پیمانکاران خدمات شهری

وی گفت: در حال حاضر جذب مستقیم نیرو از سوی شهرداری انجام نمی‌شود و پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری نیروهای مورد نیاز خود را به کار می‌گیرند و خدمات نظافت شهر از طریق پیمانکاران انجام می‌شود و نیروهای آن‌ها ترکیبی از کارکنان ایرانی و اتباع هستند. با این حال، رویکرد شهرداری افزایش سهم نیروهای ایرانی در این بخش است.