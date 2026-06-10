گودرزی: اولویت شهرداری تهران استخدام پاکبانان ایرانی است

داوود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: همچنان اولویت ما افزایش تعداد نیروهای ایرانی و کاهش تدریجی تعداد اتباع در این حوزه است.
وی افزود: برای تحقق این هدف، دو اقدام اساسی انجام شده است؛ نخست افزایش حقوق و مزایای پاکبانان و دوم راهاندازی سامانهها و فراخوانهای جذب نیرو است.
پیگیری ساماندهی اتباع دارای مجوز
گودرزی ادامه داد: همچنین با همکاری استانداری، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای مرتبط، موضوع ساماندهی اتباع دارای مجوز را دنبال کردهایم تا در صورت استفاده از نیروی کار اتباع، این افراد دارای مدارک هویتی و مجوزهای قانونی باشند و فعالیت آنها با شفافیت انجام شود.
جذب نیرو از طریق پیمانکاران خدمات شهری
وی گفت: در حال حاضر جذب مستقیم نیرو از سوی شهرداری انجام نمیشود و پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری نیروهای مورد نیاز خود را به کار میگیرند و خدمات نظافت شهر از طریق پیمانکاران انجام میشود و نیروهای آنها ترکیبی از کارکنان ایرانی و اتباع هستند. با این حال، رویکرد شهرداری افزایش سهم نیروهای ایرانی در این بخش است.
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