به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد برسلانی عصر سهشنبه در همایش فصلی مسئولان دفتر حفظ آثار در امامزاده قاسم روستای اسماعیلکلای جویبار، با تشریح لایههای مختلف تهدیدات دشمن علیه ایران اسلامی اظهار کرد: جمهوری اسلامی در تمامی عرصهها از فناوری نظامی تا جنگ شناختی، آمادگی کامل برای مقابله با سناریوهای دشمن را دارد.
وی افزود: دشمن با تکیه بر هوش مصنوعی و فناوریهای نوین وارد میدان شد، اما هوشمندی فرماندهان و رزمندگان ما تمامی این طرحها را نقش بر آب کرد و آنها را به موضع التماس واداشت.
مدیرکل حفظ آثار مازندران با اشاره به نبردهای اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، سطح آمادگی نیروهای مسلح را بسیار بالا ارزیابی کرد و گفت: فرماندهان و رزمندگان ما از سالها پیش برای چنین روزهایی برنامهریزی کرده بودند. موفقیت ما در منهدم کردن پهپادهای فوقسری دشمن در سال ۱۳۹۸، نشانه رسیدن ما به فناوریهای پیشرفته بود.
سردار برسلانی تأکید کرد: امروز توانایی عبور از پیچیدهترین سامانههای پدافندی نظیر گنبد آهنین و تاد را داریم. این خلاقیت و نوآوری فرماندهان ما بود که قدرت دشمن را در نبرد هوشمند خنثی کرد.
عقبنشینی دشمن پس از هشدار ایران
وی با اشاره به تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی علیه بیروت، صور و ضاحیه، خاطرنشان کرد: وقتی قرارگاه خاتمالانبیاء و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هشدارهای لازم را صادر کردند، دشمن و حامیانش دیدند که ایران شوخی ندارد و سریعاً عقبنشینی کردند. این قدرت بازدارندگی نظام است که دشمن را ناچار میکند جلوی اقدامات کورکورانه سگهای هار خود را بگیرد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران با تأکید بر اینکه میدان نبرد امروز منحصر به عرصه نظامی نیست، تصریح کرد: ما در سه میدان نظامی، خیابان و مذاکره در حال نبرد هستیم. دشمن امروز در یک جنگ شناختی گسترده، ادراکات جامعه را هدف قرار داده است.
سردار برسلانی افزود: کسانی که با پمپاژ ناامیدی در فضای مجازی به دنبال تضعیف روحیه مردم هستند، در واقع پیادهنظام جنگ روانی دشمن و خوارج زمانه محسوب میشوند. در اصول جنگ، فریب یک رکن است و دشمن با انتشار بیش از ۶۰ هزار دروغ تلاش میکند تصویر غلطی از توانمندیهای ما ارائه دهد.
تابآوری ملت رمز پیروزی نهایی
وی در پایان با اشاره به سابقه ۴۰ ساله ملت ایران در برابر تحریمها گفت: ملت ما با ۹۳ شب ایستادگی در بحرانهای اخیر نشان داد که از تابآوری بالایی برخوردار است. راه پیروزی، انسجام میان مردم و مسئولین، مطالبهگری بر اساس منطق و اندیشه، و حفظ امید است.
مدیرکل حفظ آثار مازندران تأکید کرد: ما باید با خرد جمعی و تبیین واقعیتها، در هر سه میدان مذاکره، خیابان و دفاع نظامی با اقتدار گام برداریم و بدانیم که پیروزی نهایی از آن ملتی است که در برابر هجمههای روانی دشمن استقامت میکند.
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