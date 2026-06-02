به گزارش خبرنگار مهر، مجید حیدری، مسئول قرارگاه جهادی امام رضا(ع) استان عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران از توزیع بیش از ۵۰۰ جفت کفش در میان دانش آموزان منطقه صعب العبور موگویی شهرستان کوهرنگ خبر داد و گفت: این کفش ها به همت خیرین کشوری تهیه و در میان دانش آموزان توزیع شد.

وی با بیان اینکه این اقدام تنها چند روز بعد از بازگشایی مسیر برفی این منطقه صورت گرفت، افزود: کفش های اهدایی در میان دانش آموزان روستاهای صالح کوتاه و چین که جزء صعب العبورترین روستاهای استان و در مرز استان چهارمحال و بختیاری و لرستان هستند توزیع شد.

حیدری گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب و کاشت نهال امید در دل کودکان را از اهداف این امر جهادی خواند و اظهار کرد: این چندمین سفر به منطقه محروم موگویی است که در سفرهای قبلی نیز لوازم التحریر و کفش در میان دانش آموزان سایر روستاها از جمله خویه، سوه، صالح کوتاه، سرآقاسید، چین و بیراهگان توزیع شده است.

مسئول قرارگاه جهادی امام رضا(ع) استان از حمایت های خیرین و همت جهادگران در محرومیت زدایی از مناطق مختلف استان قدردانی و تصریح کرد: به زودی در قالب سفر به مناطق محروم استان کمک های بیشتری به اقشار مختلف به ویژه دانش آموزان ارائه خواهد شد.