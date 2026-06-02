به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر، پیرحسین کولیوند در نشست مشترک با مسئولان سازمان امدادونجات، خزانه‌داری کل، معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی و مدیران شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر، با اشاره به نقش بی‌بدیل امدادگران در مأموریت‌های امدادی و خدمت‌رسانی به مردم، اظهار داشت: تمامی موفقیت‌ها، اعتبار و جایگاه امروز جمعیت هلال‌احمر حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی امدادگران و کارکنانی است که در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم حضور دارند و از این رو، صیانت از حقوق آنان وظیفه‌ای قانونی، اخلاقی و مدیریتی است.

وی با تأکید بر اینکه انضباط مالی، اجرای دقیق قانون و برقراری عدالت در پرداخت‌ها باید به‌عنوان یک اصل اساسی دنبال شود، افزود: فرآیند محاسبه حقوق، مزایا و مطالبات کارکنان و امدادگران باید با نهایت دقت، شفافیت و به‌روز بودن انجام شود تا هیچ‌گونه حقی از همکاران تضییع نشود و پرداخت‌ها در زمان مقرر و مطابق ضوابط قانونی صورت گیرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین تصریح کرد که پرداخت به‌موقع حقوق و مطالبات تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه نوعی قدردانی عملی از خدمات ارزشمند امدادگران و کارکنانی است که در شرایط مختلف، از حوادث و سوانح طبیعی گرفته تا مأموریت‌های امدادی و بشردوستانه، با ایثار و ازخودگذشتگی در میدان حضور دارند.

کولیوند با اشاره به ضرورت تسریع در روندهای مالی مرتبط با نیروهای عملیاتی و پشتیبانی، خاطرنشان کرد: هرچه فرآیندهای محاسباتی و پرداختی شفاف‌تر، دقیق‌تر و سریع‌تر انجام شود، رضایتمندی کارکنان افزایش یافته و انگیزه خدمت‌رسانی در مجموعه تقویت خواهد شد. این موضوع علاوه بر ارتقای سرمایه انسانی، به استحکام نظم اداری و افزایش بهره‌وری سازمانی نیز منجر می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد که نگاه مدیریتی جمعیت هلال‌احمر بر این اصل استوار است که تکریم امدادگران تنها در قالب تقدیرهای لفظی خلاصه نمی‌شود، بلکه پرداخت عادلانه، شفاف و به‌موقع حقوق و مزایا، مهم‌ترین نشانه قدردانی از تلاش‌های خالصانه این عزیزان و تضمین‌کننده استمرار خدمت‌رسانی مطلوب به مردم خواهد بود.