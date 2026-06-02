به گزارش خبرنگار مهر، عصر سهشنبه همایش «طلایهداران تبلیغ» ویژه روحانیون شهرستان اهر همزمان با دهه امامت و ولایت و در آستانه فرارسیدن ماه محرم، با حضور روحانیون و فعالان عرصه تبلیغ دینی در دفتر امام جمعه شهرستان اهر برگزار شد.
در این همایش، حجتالاسلام سیدحسن اصلنژادی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی، در سخنانی بر ضرورت تبیین معارف اهلبیت (ع)، فرهنگ عاشورا و نقش روحانیون در جهاد تبیین و هدایت فرهنگی جامعه تأکید کرد.
همچنین حجتالاسلام جلیل جلیلی، امام جمعه شهرستان اهر، با اشاره به اهمیت دهه امامت و ولایت و ایام محرم، بر بهرهگیری از ظرفیت هیئتهای مذهبی، مساجد و مجالس عزاداری در راستای ترویج فرهنگ ولایت و ارزشهای دینی تأکید کرد.
در ادامه، حجتالاسلام محمد ایمانی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اهر، گزارشی از برنامهها و اقدامات انجامشده در حوزه تبلیغ دینی و نیز برنامهریزیهای صورتگرفته برای ماه محرم ارائه کرد.
بخش پایانی این همایش به پرسش و پاسخ روحانیون حاضر با مسئولان اختصاص داشت که در آن، مسائل، دغدغهها و پیشنهادات مرتبط با فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی مطرح و بررسی شد.
