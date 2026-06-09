به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن اصل‌نژادی صبح سه‌شنبه در همایش مسئولان هیئات مذهبی، مداحان و انجمن‌های اسلامی تبریز اظهار کرد: امروز تمام جبهه کفر و لشکریان شیطان در برابر گفتمان مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران صف‌آرایی کرده‌اند، اما به برکت حضور آگاهانه مردم در صحنه و رشادت‌های نیروهای مسلح، ملت مظلوم اما مقتدر ایران پیروز این میدان است.

وی افزود: این پیروزی‌ها مرهون خون پاک شهدای گرانقدری همچون قائد شهید امت حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای و ایستادگی امتی است که رهبری خود را از مکتب عاشورا الهام گرفته است. روحیه مقاومت در کشور ما ریشه در عمق فرهنگی و تمدنی هزاران ساله ایران دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به نقش محوری مردم در پایداری نظام تصریح کرد: حضور پرشور مردم در عرصه‌های مختلف به ما می‌گوید که صاحب و حامی اصلی این نظام و کشور، همین مردم هستند. ما مسئولان نیز وظیفه داریم قدردان عملی این حمایت باشیم و با تمام توان برای رفع مشکلات آنان تلاش کنیم.

وی با اشاره به فرا رسیدن ایام محرم خاطرنشان کرد: این ایام فرصت مغتنمی برای ترویج و تعمیق آموزه‌های مکتب عاشورا همچون روحیه ظلم‌ستیزی، مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویان است؛ آموزه‌هایی که تجلی عینی آنها را در حضور میدانی مردم به خوبی شاهد بودیم.

حجت‌الاسلام اصل‌نژادی در پایان با تأکید بر رسالت مهم مداحان و خادمان حسینی در محرم امسال گفت: رعایت جدی زمان مناسب برگزاری دسته‌جات عزاداری در ساعات شبانه و جلوگیری از ایجاد مشکل ترافیک برای مردم در اماکن برگزاری مراسم، از جمله مواردی است که به دلیل حق‌الناس بودن، انتظار می‌رود هیئات حسینی حساسیت لازم را نسبت به آنها داشته باشند.