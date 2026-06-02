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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۱

برپایی مهمونی ۱۳ کیلومتری غدیر در استان اردبیل

برپایی مهمونی ۱۳ کیلومتری غدیر در استان اردبیل

اردبیل- مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل از برپایی مراسم عید غدیر خم و مهمونی ۱۳ کیلومتری در استان اردبیل خبر داد.

حجت الاسلام قاسم جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در استان اردبیل برای ایام غدیر، ۲۰ منطقه جهت برگزاری جشن‌های خیابانی در نظر گرفته شده که در این مناطق بیش از ۱۰۰ موکب و ایستگاه صلواتی برای پذیرایی از مردم برپا شده است.

وی افزود: از ابتدای دهه امامت و ولایت، مراسمات جشن و سرور در کنار تجمعات شبانه در حال برگزاری است و تجمعات شبانه مردمی حال و هوای غدیری به خود گرفته‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: در مجموع ۱۰۰ ایستگاه در اردبیل و در شهرستان‌ها از ۵۰ تا ۱۱۰ دیگ پذیرایی و اطعام از جمله در امامزاده سید صدرالدین (ع) و امامزاده عبدالعزیز (ع) نیار برای عید غدیر تدارک دیده شده تا عاشقان امامت و ولایت از برکات عید غدیر خم بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6848342

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