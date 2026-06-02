شادپیمایی و مهمانی بزرگ غدیر در دهدشت با استقرار بیش از ۶۰ موکب

حجت‌الاسلام مجید بهادری در گفت و گو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه‌های عید سعید غدیر خم در شهرستان کهگیلویه، اظهار کرد: شادپیمایی و مهمانی بزرگ غدیر امسال روز پنج‌شنبه ساعت ۱۸ از مقابل ناحیه مقاومت بسیج آغاز و تا میدان امام حسین (ع) به عنوان میدان مرکزی شهر ادامه دارد.

وی با اشاره به پیش‌بینی برنامه‌های متنوع فرهنگی در این مراسم افزود: بیش از ۶۰ موکب فرهنگی، خدماتی، پذیرایی، مشاوره و میز خدمت در طول مسیر مستقر می‌شوند و کاروان‌های شادی، گروه‌های سرود، برنامه‌های فرهنگی و استیج‌های مختلف نیز برای ایجاد فضای نشاط و معنویت در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کهگیلویه تصریح کرد: پس از پایان شادپیمایی، نماز جماعت در میدان مرکزی شهر اقامه می شود و پس از آن نیز شام و افطاری میان شرکت‌کنندگان توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه تمامی هزینه‌های برگزاری این مراسم و اطعام غدیر از محل مشارکت‌های مردمی، کمک خیران و نذورات تأمین می‌شود، گفت: این جشن مردمی با همراهی اقشار مختلف جامعه و مشارکت گسترده مردم برگزار می شود.

حجت الاسلام بهادری با دعوت از خانواده‌ها برای حضور در این مراسم اضافه کرد: شادپیمایی و مهمانی غدیر یک رویداد خانوادگی است و از عموم مردم دعوت می‌کنیم با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و پرچم‌های مزین به نام امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در این جشن بزرگ مردمی حضور یابند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کهگیلویه همچنین تأکید کرد: امسال علاوه بر گرامیداشت عید سعید غدیر خم، یاد و خاطره امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب و شهدای اخیر نیز در بخش‌های مختلف این برنامه مورد توجه و تکریم قرار خواهد گرفت.