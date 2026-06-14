به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرارسیدن ماه محرم، گردهمایی مسئولان هیئات مذهبی، مداحان، شاعران و ستایشگران اهلبیت(ع) شهرستان شبستر با عنوان «همایش عاشورائیان» با حضور سید حسن اصل نژادی مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی جمعی از مسئولین شهرستان شبستر و خادمان حسینی صبح یکشنبه برگزار شد.
حجتالاسلام سید حسن اصلنژادی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، در این همایش با اشاره به ظرفیتهای گسترده فرهنگی و اجتماعی هیئات مذهبی و دستهجات حسینی، اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی کشور و در مقطعی که حفظ همبستگی و وحدت داخلی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، باید از این ظرفیتهای ارزشمند مردمی بهصورت هدفمند و برنامهریزیشده برای تقویت انسجام ملی و همگرایی میان اقشار مختلف جامعه بهره گرفت.
وی با تأکید بر نقش اثرگذار مداحان، ستایشگران و مسئولان هیئات مذهبی در هدایت فرهنگی جامعه افزود: هیئات حسینی همواره از مهمترین پایگاههای ترویج ارزشهای دینی، انقلابی و اجتماعی بودهاند و میتوانند در ارتقای روحیه امید، همدلی و مقاومت در جامعه نقشآفرینی کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به فرارسیدن دهه محرم گفت: محرم امسال را باید از خاصترین و متفاوتترین دورههای سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در تاریخ انقلاب اسلامی و حتی در تاریخ معاصر کشور دانست؛ از این رو لازم است از ظرفیت عظیم حضور مردمی در آیینهای عزاداری و دستهجات خیابانی برای تقویت روحیه ایستادگی، مقاومت و همبستگی ملی بهرهبرداری شود.
وی همچنین بر ضرورت بهرهگیری از پیامهای نهضت عاشورا در مواجهه با مسائل و چالشهای روز جامعه تأکید کرد و گفت: فرهنگ عاشورا همواره الهامبخش ملت ایران در مسیر عزت، استقلال و مقاومت بوده است.
گفتنی است در پایان این همایش نیز از موکبهای فعال شهرستان شبستر که در جریان برگزاری تجمعات و برنامههای میدانی موسوم به «جنگ رمضان» نقشآفرینی کرده بودند، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
نظر شما