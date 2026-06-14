محرم فرصتی برای تقویت فرهنگ مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی ظهر یکشنبه در نشست برنامهریزی و هماهنگی برگزاری مراسم دهه نخست ماه محرم با حضور مسئولان استانی، ائمه جمعه و مدیران فرهنگی، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای این ماه برای ترویج فرهنگ دینی و معارف حسینی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: ماه محرم یادآور مفاهیمی همچون بصیرت، ایستادگی، آزادگی و دفاع از حق است و باید از این فرصت ارزشمند برای انتقال صحیح آموزههای نهضت عاشورا به اقشار مختلف جامعه بهویژه نسل جوان استفاده شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه افزود: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آگاهیبخشی و تبیین درست پیام عاشورا نیاز دارد و نقش مبلغان، روحانیون و فعالان فرهنگی در این زمینه بسیار مهم و اثرگذار است.
سلیمانی با اشاره به تحولات منطقه و شرایط ملتهای مظلوم تصریح کرد: فرهنگ عاشورا و مکتب امام حسین(ع) همواره نماد مقاومت، عزت و آزادگی بوده و امروز نیز میتواند الهامبخش ملتهایی باشد که در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی میکنند.
وی ظرفیتهای فرهنگی، دینی و مردمی استان کرمانشاه را قابل توجه دانست و گفت: این استان از توانمندیهای مناسبی برای برگزاری باشکوه آیینهای محرم برخوردار است و میتواند در ترویج فرهنگ عاشورایی و گسترش معارف حسینی نقش مؤثری ایفا کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، ائمه جمعه، روحانیون و فعالان فرهنگی تأکید کرد و افزود: همافزایی میان بخشهای مختلف زمینه برگزاری هرچه بهتر مراسمهای محرم و انتقال عمیقتر پیام عاشورا را فراهم میکند.
سلیمانی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی ماه محرم میتواند به تقویت انسجام اجتماعی، افزایش آگاهی عمومی و گسترش فرهنگ دینی در جامعه کمک کند.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای دستاندرکاران برگزاری مراسمهای محرم ابراز امیدواری کرد که با مشارکت مردم و همکاری همه نهادهای مسئول، آیینهای عزاداری سیدالشهدا(ع) در سراسر استان کرمانشاه با شکوه، معنویت و اثرگذاری بیشتری برگزار شود.
کرمانشاه - معاون سیاسی استاندار کرمانشاه گفت: ماه محرم فرصت ارزشمندی برای تبیین پیام عاشورا، آگاهیبخشی و تقویت فرهنگ مقاومت در جامعه است.
به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی ظهر یکشنبه در نشست برنامهریزی و هماهنگی برگزاری مراسم دهه نخست ماه محرم با حضور مسئولان استانی، ائمه جمعه و مدیران فرهنگی، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای این ماه برای ترویج فرهنگ دینی و معارف حسینی تأکید کرد.
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