به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز سه شنبه در آستانه عید سعید غدیر خم و با حضور دکتر احمد کرمی استاندار ایلام، چندین پروژه فرهنگی، خدماتی و درمانی حوزه ایثار و شهادت در استان ایلام‌ کلنگ‌زنی و افتتاح شد.

در این آیین پروژه مرمت و بازسازی آسایشگاه جانبازان کلنگ زنی شد. این پروژه در زمینی به مساحت ۵۲۰۰ مترمربع اجرا خواهد شد و برای آغاز آن ۱۵ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

اعتبار مورد نیاز برای تأمین تجهیزات این مجموعه نیز ۳۰ میلیارد تومان برآورد شده است. این آسایشگاه شامل ۱۸ سوئیت اقامتی، رستوران و سایر امکانات رفاهی خواهد بود.

دومین پروژه بنیاد شهید و امور ایثارگران، موزه و گنجینه آثار شهدا بود که در فضایی به مساحت ۳۰۰ مترمربع به بهره‌برداری رسید که بیش از یک‌هزار و ۳۱۰ اثر از شهدای گرانقدر استان در آن نگهداری می‌شود.

سومین پروژه، پروژه مرکز دارالقرآن بود که در فضایی به مساحت ۲۷۰ مترمربع و حسینیه‌ای با زیربنای ۲۴۰ مترمربع بود که مورد افتتاح قرار گرفت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام در این آیین از شروع به کار آمبولانس تیپ B خبر داد و افزود: برای راه‌اندازی این آمبولانس، ۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.