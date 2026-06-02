خانواده شهدا مقدمات ظهور را باتقدیم پاره تنشان به اسلام فراهم کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین دانش کهن در آیین تجلیل از خانواده شهدای جنگ رمضان استان البرز که در باشگاه میلاد کرج برگزار شد، با اشاره به حضور نماینده مرجع عالم تشییع آیت الله العظمی علی سیستانی در این آیین، افزود: دشمن سال ها در تلاش برای اختلاف افکنی بین دو ملت ایران و عراق است ولی ثابت شده پیوند این دو ملت ناگسستنی است.

وی اظهار داشت: نمونه این پیوند در زمان حضور داعش در عراق بود که رزمندگان ایرانی به کمک ملت عراق شتافتند و شهدایی تقدیم کردند که نمونه بارز این شهدا از البرز شهید «شعبان نصیری» است.

وی با تقدیر از اقدام ارزشمند نماینده آیت الله العظمی سیستانی در استان البرز برای تجلیل از خانواده شهدای جنگ رمضان، گفت: همه می دانیم که به برکت خون شهدا به زودی شاهد نابودی رژیم غاصب صهیونیستی و شکست آمریکای جنایتکار خواهیم بود.

دانش کهن با بیان اینکه البرز ۵۸۰۰ شهید تقدیم انقلاب و اسلام کرده، افزود: البرز در دوران های مختلف انقلاب اسلامی سهم بزرگی داشته و در این بیش از ۹۰ شب نیز تمام خیابان ها و میادینش مملو از حضور مردم همیشه در صحنه بوده است.

وی تصریح کرد: شکست این دو جنایتکار جهانی تاکنون به برکت خون این افراد مخلص است زیرا هیچکس تصور نمی کرد حتی یک هفته در مقابل آمریکا دوام بیاوریم ولی اکنون خودشان هم اعتراف به شکست می کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز گفت: اکنون مقدمات تشکیل امت واحده اسلامی را می بینیم که مقدمه ای برای ظهور حضرت حجت (عج) است.