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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۸

آغاز عملیات روکش آسفالت راه روستایی «فیال» در بروجرد

آغاز عملیات روکش آسفالت راه روستایی «فیال» در بروجرد

بروجرد - رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بروجرد از آغاز عملیات روکش آسفالت راه روستایی «فیال» در شهرستان بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد گودرزی شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: اظهار داشت: پروژه راه روستایی «فیال» شهرستان بروجرد باهدف افزایش کیفیت راه‌های روستایی و پاسخ به مطالبات مردمی اجرا می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در کاهش مشکلات تردد، به‌ویژه در فصل‌های بارندگی، داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت رسیدگی به راه‌های روستایی، آغاز این عملیات را گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه دانست و بر تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی در مسیرهای روستایی تأکید کرد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بروجرد، افزود: اجرای این طرح، علاوه بر بهبود وضعیت عبورومرور، زمینه‌ساز افزایش رضایت‌مندی ساکنان روستا و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در منطقه خواهد بود.

کد مطلب 6848466

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