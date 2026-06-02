به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در جلسه با مسئولان قرارگاه خاتم در خصوص روند اجرایی آزادراه خرم‌آباد - اراک، اظهار کرد: سال گذشته کلنگ‌زنی این پروژه انجام شد، بخش‌هایی از پروژه که در استان مرکزی قرار دارد، عملیات کارگاهی آن آغاز و بخشی از پروژه شکل‌گرفته است.

وی تصریح کرد: این پروژه با مشارکت قرارگاه خاتم و دولت اجرا می‌شود که براین‌اساس مقرر شده ۶۰ درصد از هزینه‌ها توسط دولت تأمین شود. برآورد اولیه این پروژه حدود ۱۵ همت است.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تشریح جزئیات تأمین مالی پروژه، بیان کرد: از این مبلغ، استانداری‌های لرستان و مرکزی هرکدام یک‌همت و شرکت زیرساخت نیز ۱۳ همت تأمین خواهد کرد.

مجیدی، تأکید کرد: باتوجه‌به ضرورت شتاب‌گیری پروژه، استان لرستان اعلام آمادگی کرده است که به‌محض آغاز عملیات اجرایی در محدوده استان، سهم خود را از محل مولدسازی دارایی‌های استان تأمین و پرداخت کند.