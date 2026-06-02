  1. استانها
  2. لرستان
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱

طرح زوج و فرد در بروجرد اجرا می‌شود

طرح زوج و فرد در بروجرد اجرا می‌شود

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان از اجرای طرح زوج و فرد در شهر بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در حاشیه جلسه شورای ترافیک لرستان، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مصوبات این جلسه، تصویب طرح زوج و فرد در شهر بروجرد بود که با ارائه خوب مشاور مربوطه به تصویب رسید. بروجرد نخستین شهری در استان خواهد بود که این طرح در آن ان‌شاءالله عملیاتی می‌شود.

وی افزود: در این جلسه بر استفاده از ظرفیت حیاط ادارات، سازمان‌ها و مدارس که در ساعات غیراداری و غیردرسی فاقد خودرو هستند، به‌عنوان پارکینگ تأکید شد. امروز نیز به‌صورت نمادین یکی از مدارس شهر خرم‌آباد با همکاری خوب آموزش‌وپرورش برای این منظور رونمایی می‌شود.

معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به تذکر جدی به شهرداری‌ها در مورد احداث پاساژها و مطب پزشکان در نقاط پرترافیک، گفت: شهرداری‌ها موظف شده‌اند به‌هیچ‌وجه نسبت به حذف پارکینگ در این نقاط اقدام نکنند و متقاضیان احداث چنین واحدهایی ملزم به تأمین پارکینگ هستند.

مجیدی بر نقش رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها، صداوسیما و مدارس در آموزش شهروندی برای رعایت نکات ایمنی و قوانین راهنمایی‌ورانندگی تأکید کرد و افزود: این آموزش‌ها کمک شایانی به کاهش ترافیک در شهرها به‌ویژه مرکز استان خواهد کرد.

کد مطلب 6848479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها