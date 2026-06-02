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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۹

فرمانده سپاه البرز:

وعده سپاه وعده صادق است؛ انتقام خون شهدا و رهبر شهیدمان را خواهیم گرفت

وعده سپاه وعده صادق است؛ انتقام خون شهدا و رهبر شهیدمان را خواهیم گرفت

کرج- فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با بیان اینکه به زودی انتقام خون رهبر شهید و شهدای عزیزمان را می گیریم، گفت: وعده سپاه وعده صادق است و وعده سپاه وعده خداوند است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا حیدرنیا شامگاه سه شنبه در آیین تجلیل از خانواده شهدای جنگ رمضان استان البرز که در باشگاه میلاد کرج برگزار شد، افزود: در یکسال گذشته از جنگ 12 روزه تا جنگ رمضان اتفاقاتی افتاد که برای همیشه در تاریخ ماندگار شد.

وی اظهار داشت: آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی که آمده بودند برای سه تا چهار روز ایران را شکست بدهند ولی 40 روز جنگیدیم و آن ها را وادار به التماس و آتش بس کردیم.

وی گفت: آنها آمده بودند که ایران را نابود کنند ولی فرزندان دلاور شما در تمام نیروهای مسلح آتش های سنگین و سهمگین خود را بر سر آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی فرود آوردند.

ایران اولین کشوری است که آمریکا را شکست داد

حیدرنیا افزود: پس از جنگ جهانی دوم، ایران اولین کشوری است که به آمریکا بصورت مستقیم حمله کرد و سربازانش را به هلاکت رساند و آن ها را شکست داد.
وی تصریح کرد: همه دیدیم که چگونه فرزندان شما در نیروهای مسلج قهرمان آمریکا را شخم زدند و پایگاه هایش و تل آویو و حیفا را شخم زدیم .

وی با تاکید بر اینکه وعده سپاه و وعده پاسداران، وعده صادق است، خاطرنشان کرد: انتقام خون تک تک شهدای عزیز شما و انتقام خون دل های پاک فرزندان شهدا را خواهیم گرفت و انتقام خون پاک رهبر شهیدمان و انتقام دل تنگی های همسران و فرزندان شهدا را خواهیم گرفت و انتقام خون کودکان میناب را خواهیم گرفت و دیری نخواهد پایید که خواهید دید وعده خدا وعده صادق است.

جنایتکاران در خون پاک شهیدان و رهبرمان غرق خواهند شد

فرمانده سپاه استان البرز گفت: این جنایتکاران به زودی در خون پاک مردمان و جوانان این سرزمین غرق خواهند شد، ما هنوز دلتتگ رهبر شهیدمان هستیم و نتوانسته ایم در سوگ رهبر شهیدمان عزاداری و گریه کنیم و نتوانسته ایم این عزیز را تا عرش خدا تشییع و بدرقه کنیم ولی بعد از پیروزی و بعد از تشییع امامان انتقام خون تک تک فرزندان شما را خواهیم گرفت.

وی گفت: نیروهای هوافضای قدرتمند دست به ماشه هستند تا اگر کوچکترین خطایی از آن ها سربزند سیلی هایی به مراتب سخت تر از جنگ قبلی به آن ها بزنیم و مطمئن باشید فرزندان شما در نیروهای مسلح آماده هستند ضربات و سیلی های سختی را به آمریکای جنایتکار بزنند.

انتقام خون رهبر و فرزندان شهیدمان نابودی کامل جنایتکاران است

وی افزود: انتقام خون رهبر و فرزندان شهیدمان نابودی کامل رژیم صهیونیستی و اخراج آمریکا از منطقه و به درک واصل شدن نتانیاهو و ترامپ خبیث است.

وی تصریح کرد: من همرزمان و همنفس این اولیای خدا هستم و افتخار می کنم در استان و سپاهی خدمت می کنم که هم در جنگ 12 روزه و هم جنگ رمضان خار چشم رژیم صهیونیستی و آمریکا بودیم و در استانی خدمت می کنم که در این جنگ ها ضرباتی دریافت کرد که برای همیشه در تاریخ ماندگار شد.

کد مطلب 6848487

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