گاردین: جنگ نافرجام ترامپ علیه ایران هیچ دستاوردی برای او نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، گاردین در این یادداشت به قلم «کنت راث» ستوننویس این نشریه، با مقایسه وضعیت فعلی با زمان امضای برجام در سال ۲۰۱۵ افزود : اکنون رئیس جمهور آمریکا به نقطه صفر بازگشته و از ایران میخواهد دوباره همان توافقی را که تهران با دولت باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده امضا کرده بود، امضا کند.
در ادامه این یادداشت آمده است : توافق اوباما غنیسازی ایران را به ۳.۶۷ درصد محدود کرده بود و تهران ۱۱ تن اورانیوم خود را به روسیه فرستاده بود اما ترامپ با خروج از این توافق در سال ۲۰۱۸، تمام محدودیتها را لغو کرد و عملاً مسیر دستیابی ایران به غنیسازی ۶۰ درصد را هموار ساخته است.
گاردین همچنین با اشاره به اینکه جنگ بدون برنامه ترامپ علیه ایران کاملاً شکست خورده است، ادامه داد : رئیسجمهور آمریکا که خود را استاد معامله مینامد، اکنون در موقعیتی قرار دارد که مجبور است پیشنویس تفاهمنامهای را بپذیرد که عملاً برای او تحقیرآمیز است.
بر اساس این یادداشت، جنگ نافرجام ترامپ هیچ دستاوردی برای او نداشته و ایران را در قدرتمندترین موقعیت ممکن برای تحمیل شروط خود قرار داده است.
در ادامه این یادداشت با اشاره به تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران آمده است: ترامپ به تحریک بنیامین نتانیاهو نخستوزیر (رژیم) اسرائیل امیدوار بود با ترور (به شهادت رساندن) رهبران ایران ، حکومت این کشور را سرنگون کند اما این بمبارانها نه تنها حکومت ایران را سرنگون نکرد ، بلکه قدرت آن را افزایش داد.
این یادداشت میافزاید: پیش از جنگ، یکپنجم نفت و گاز مایع جهان از تنگه هرمز عبور میکرد اما اختلال در عبور و مرور کشتیها از این تنگه، فشار تورمی شدیدی بر اقتصاد آمریکا وارد کرده و چشمانداز جمهوریخواهان را در انتخابات میاندورهای نوامبر تیره ساخته است.
گاردین در ادامه این یادداشت با اشاره به اینکه ایرانیها ترامپ را در تنگنا قرار دادهاند، نوشت : تهران با آگاهی از ناامیدی واشنگتن برای بازگشایی تنگه هرمز، خواهان امتیازاتی بیسابقه شده است.
بر اساس این یادداشت، حتی موضوعات کلیدی که ترامپ بهانه جنگ قرار داده بود، مانند توان موشکی ایران و حمایت از حماس و حزبالله در توافقنامه احتمالی دیده نمیشود.
گاردین در ادامه این یادداشت با تاکید بر اینکه تنها راه حل منطقی این مساله، پذیرش غنیسازی در سطح محدود همراه با بازرسیهای دقیق بینالمللی است، تصریح کرد: این همان رویکرد موفق برجام است.
در پایان این یادداشت با اشاره به اینکه ترامپ باید نیروی نظامی را به عنوان آخرین راهحل و صرفاً در چارچوب منشور ملل متحد به کار گیرد، تاکید شده است: همچنین لازم است که رئیس جمهور آمریکا اولویت جنگافروزی بیپایان نتانیاهو را کنار بگذارد و مهمتر از همه اینکه او باید منافع ملی و جهانی را بر خودشیفتگی شخصی ترجیح دهد و این شکست آشکار را بپذیرد حتی اگر پذیرش این شکست، او را به جای «استاد معامله» به عنوان «استاد دست و پا چلفتی» معرفی کند.
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