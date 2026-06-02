عامل توزیع سیگار الکترونیکی در بابل دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم عزیزی در گزارشی به خبرنگاران اظهار کرد: در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف پاک‌سازی بازار از کالاهای غیرمجاز، موفق به شناسایی یکی از توزیع‌کنندگان عمده سیگارهای الکترونیکی شدند.

وی گفت: ماموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و با هماهنگی قضایی، در یک عملیات غافلگیرانه خودروی پژو ۲۰۶ متهم را در یکی از محورهای مواصلاتی متوقف کردند. در بازرسی از این خودرو، ۵۰۱ دستگاه سیگار الکترونیکی قاچاق کشف و ضبط شد.

سرهنگ عزیزی، ارزش محموله مکشوفه را بنا به نظر کارشناسان ۳ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این عملیات، خودروی پژو ۲۰۶ توقیف و متهم اصلی که از عاملان عمده پخش این کالاهای قاچاق بود، دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، از شهروندان خواست: هرگونه موارد مشکوک در زمینه خرید و فروش و توزیع کالاهای قاچاق را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی گزارش دهند.