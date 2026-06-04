محمدحسن باقریشکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین خروجی مدلهای پیشبینی هواشناسی، وضعیت جوی استان همدان امروز و تا هفته آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش باد پیشبینی میشود.
وی با اشاره به احتمال بارشهای پراکنده افزود: با گذر یک موج ضعیف از منطقه، در ساعات بعدازظهر و شب یکشنبه، افزایش ابر و بارشهای پراکنده در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست؛ هرچند این بارشها قابلملاحظه نخواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان درباره وضعیت دمایی استان نیز تصریح کرد: از نظر دمایی تا اواسط هفته آینده، ثبات نسبی در دماها حاکم خواهد بود و تغییرات محسوسی را در استان شاهد نخواهیم بود.
وی با اشاره به ثبت کمینه و بیشینه دما در استان خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، بیشینه دمای ثبت شده مربوط به شهرستان فامنین با ۳۳ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه دما مربوط به شهرستانهای بهار و گلتپه با ۹ درجه سانتیگراد بالای صفر بوده است.
باقری شکیب ادامه داد: دمای هوای شهر همدان نیز در شبانهروز گذشته در بازه ۱۱ تا ۳۱ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
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