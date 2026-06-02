حاجی میرزایی: دشمن جنگ اقتصادی را جایگزین تقابل نظامی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی میرزایی در ادامه سفر خود به قم عصر سهشنبه در دیدار با آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری امام جمعه قم به تشریح مهمترین اقدامات دولت در مدیریت شرایط کشور طی جنگ اخیر و دوره پس از آن پرداخت و با اشاره به شرایط حساس و پیچیده حاکم بر کشور اظهار کرد: مقاومت ملت ایران و ایستادگی نیروهای مسلح موجب شد اهداف دشمن در دستیابی به مقاصد خود ناکام بماند.
وی افزود: پایداری مردم در کنار توانمندی نیروهای نظامی، تصویری متفاوت از ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران در برابر افکار عمومی جهان به نمایش گذاشت به گونهای که بسیاری از کشورها و ناظران بینالمللی از میزان تابآوری و قدرت مقاومت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای گسترده شگفتزده شدند.
رئیس دفتر رئیسجمهور با بیان اینکه دشمنان تصور میکردند مجموعه فشارهای اقتصادی و نظامی میتواند اراده ملت ایران را تضعیف کند، ادامه داد: آنچه در عمل رخ داد برخلاف محاسبات آنان بود و ملت ایران بار دیگر نشان داد که در مقاطع حساس از منافع و امنیت کشور دفاع میکند.
وی با اشاره به روند تحولات پس از جنگ، بر ضرورت حفظ انسجام داخلی تأکید کرد و گفت: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت همبستگی اجتماعی و بهرهگیری از همه ظرفیتها برای عبور از مشکلات و چالشهای موجود است.
دیپلماسی باید عزت و منافع ملی را تأمین کند
حاجیمیرزایی در بخش دیگری از سخنان خود به روند مذاکرات و تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به منازعات اشاره کرد و افزود: هر درگیری و منازعهای در نهایت باید به نقطه پایان برسد اما آنچه اهمیت دارد نحوه پایان یافتن آن و حفظ عزت، اقتدار و منافع ملی کشور است.
وی گفت: در همین چارچوب گفتوگوها و رایزنیهای دیپلماتیک با هماهنگی و تعامل کامل با رهبر معظم انقلاب دنبال شد و تیم مذاکرهکننده نیز مأموریت خود را بر همین اساس پیش میبرد.
رئیس دفتر رئیسجمهور با مرور روند مذاکرات و موانع موجود در این مسیر اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با نگاه واقعبینانه و مبتنی بر منافع کشور در مذاکرات حضور یافته اما این واقعیت نیز وجود دارد که طرف مقابل از دشمنی خود دست نکشیده است.
وی افزود: دشمنان اگرچه ممکن است شیوههای خود را تغییر دهند اما اصل خصومت همچنان پابرجاست و همان اهداف گذشته را از مسیرهای متفاوت دنبال میکنند.
حاجیمیرزایی تصریح کرد: گاهی این دشمنی در قالب اقدامات نظامی بروز پیدا میکند و زمانی نیز از طریق فشارهای اقتصادی و محدودسازی مسیرهای تجاری و مالی کشور دنبال میشود.
رئیس دفتر رئیسجمهور در ادامه با اشاره به خسارتهای وارد شده به برخی زیرساختهای کشور در جریان جنگ اخیر گفت: بخشی از نیروگاهها، مجتمعهای پتروشیمی و زیرساختهای حیاتی کشور در این حوادث آسیب دیدند و بازسازی آنها نیازمند زمان، منابع و همکاری عمومی است.
وی بر اهمیت صرفهجویی در مصرف انرژی و منابع تأکید کرد و افزود: همه بخشهای جامعه باید در مسیر افزایش تابآوری کشور مشارکت داشته باشند تا بتوان این دوره دشوار را با کمترین آسیب پشت سر گذاشت.
حاجیمیرزایی خاطرنشان کرد: دولت در کنار برنامههای بازسازی، تلاش میکند زمینههای لازم برای ارتقای پایداری زیرساختها و کاهش آسیبپذیری در برابر تهدیدهای آینده را نیز فراهم کند.
قم- رئیس دفتر رئیسجمهور گفت: دشمنان پس از ناکامی در تحقق اهداف خود از طریق اقدامات نظامی، تمرکز خود را بر فشارهای اقتصادی گذاشتهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی میرزایی در ادامه سفر خود به قم عصر سهشنبه در دیدار با آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری امام جمعه قم به تشریح مهمترین اقدامات دولت در مدیریت شرایط کشور طی جنگ اخیر و دوره پس از آن پرداخت و با اشاره به شرایط حساس و پیچیده حاکم بر کشور اظهار کرد: مقاومت ملت ایران و ایستادگی نیروهای مسلح موجب شد اهداف دشمن در دستیابی به مقاصد خود ناکام بماند.
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