پیام غدیر جریان همیشه جاری ولایت در طول تاریخ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، شامگاه چهارشنبه در جشن عید غدیر شیراز با اشاره به جایگاه واقعه غدیر خم گفت: غدیر تنها یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه جریانی زنده، جهانی و همیشگی است که پیام آن باید به گوش همه مردم برسد.

وی با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) در سال دهم هجری و در مسیر بازگشت از حج، مردم را در غدیر خم گرد هم آورد، اظهار کرد: نخستین پیام غدیر این است که همه ما برای رساندن پیام ولایت مبعوث شده‌ایم و باید پای کار امیرالمؤمنین علی(ع) بایستیم.



حجت الاسلام ولدان افزود: پیام دیگر غدیر، همراهی با امام است؛ نه جلوتر از امام و نه عقب‌تر از امام. کسی که پا به پای امام حرکت کند، می‌تواند ولایت‌مدار واقعی باشد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر اینکه «یا علی گفتن آسان است اما با علی ماندن مهم است»، تصریح کرد: جامعه دینی باید یار علی(ع) باشد نه بار علی(ع)، و این همراهی باید در رفتار، سبک زندگی و میدان عمل دیده شود.

وی با اشاره به اینکه غدیر تنها معرفی یک شخص نبود بلکه ارائه یک الگوی حکمرانی و سبک زندگی الهی بود، گفت: امام علی(ع) فقط یک نام نیست، بلکه یک راه است و زندگی مؤمنانه باید رنگ و بوی علوی داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ولدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضائل امیرالمؤمنین(ع) بیان کرد: فضائل علی(ع) پایان‌ناپذیر است و محبت به امیرالمؤمنین(ع) باید همراه با برائت از دشمنان ایشان باشد.

وی در پایان با تأکید بر امتداد جریان ولایت از غدیر تا امروز خاطرنشان کرد: از ولایت غدیر به ولایت فقیه می‌رسیم و کسی که ولایت امیرالمؤمنین(ع) را پذیرفته است، باید امتداد این مسیر را نیز بشناسد و در کنار آن بایستد.