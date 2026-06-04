به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر پنجشنبه در آیین جشن بزرگ عید سعید غدیر خم در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع)، با تبریک عیدالله‌الاکبر به مسلمانان و شیعیان جهان، گفت: غدیر صرفاً یک واقعه تاریخی نیست، بلکه حقیقتی جاری در حیات امت اسلامی است و اگر مسلمانان صدر اسلام به پیام غدیر وفادار می‌ماندند، حادثه تلخ عاشورا رخ نمی‌داد.

وی با بیان اینکه کوتاهی در حمایت از ولایت، جامعه اسلامی را با آسیب‌های جبران‌ناپذیر مواجه می‌کند، افزود: امروز نیز دشمنان اسلام تلاش دارند با کمرنگ کردن جایگاه ولایت، همان تجربه تلخ صدر اسلام را تکرار کنند، اما بصیرت ملت ایران اجازه تحقق این هدف را نخواهد داد.



امام جمعه شیراز با اشاره به تقارن عید غدیر با سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) گفت: بنیانگذار جمهوری اسلامی مسیر ولایت‌مداری را برای ملت ایران ترسیم کرد و این راه در دوران رهبری رهبر معظم انقلاب با اقتدار ادامه یافته است.

آیت‌الله دژکام با تشریح آثار ولایت در قرآن کریم، نخستین ثمره ولایت‌پذیری را ناامیدی دشمنان دانست و اظهار کرد: خداوند در سوره مبارکه مائده می‌فرماید «الیوم یئس الذین کفروا من دینکم»؛ یعنی هنگامی که جامعه اسلامی حول محور ولایت شکل بگیرد، دشمنان از ضربه زدن به اسلام مأیوس می‌شوند.

وی ادامه داد: هر کس بخواهد از ولی امر جلوتر حرکت کند یا از او عقب بماند، عملاً دشمن را امیدوار کرده است؛ اما ایستادن محکم و استوار پشت سر ولایت، عامل شکست توطئه‌های دشمنان خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در فارس، شجاعت و نترسیدن از تهدیدهای دشمن را از دیگر آثار ولایت برشمرد و گفت: ملتی که خدا و اولیای الهی را ولی خود می‌داند، در برابر تهدیدها و قدرت‌نمایی‌های دشمنان دچار ترس و تزلزل نمی‌شود.

وی با تأکید بر اینکه ولایت، کامل‌کننده دین است، افزود: بر اساس آیه «الیوم اکملت لکم دینکم»، دین بدون پذیرش ولایت کامل نخواهد شد و تمسک به ولایت اهل‌بیت(ع) شرط حفظ و کمال دین است.

آیت‌الله دژکام همچنین محبت الهی را از برکات ولایت دانست و تصریح کرد: خداوند اهل ولایت را دوست دارد و همین محبت الهی موجب شده ملت ایران در طول سال‌های انقلاب اسلامی در برابر سختی‌ها و فشارها ایستادگی کند.

وی چهارمین اثر ولایت را پیروزی نهایی جبهه حق عنوان کرد و گفت: قرآن کریم وعده داده است که حزب‌الله پیروز خواهد بود و اهل ولایت در نهایت بر جبهه کفر و استکبار غلبه خواهند کرد.

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت وحدت و همدلی میان مردم تأکید کرد و اظهار داشت: در کنار ولایت‌پذیری، اخوت و برادری دینی نیز از ارکان قدرت جامعه اسلامی است و ملت ایران بارها این روحیه همدلی را در عرصه‌های مختلف به نمایش گذاشته‌اند.

وی با اشاره به برگزاری گسترده مراسم اطعام غدیر در فارس گفت: صدها هزار نفر در این استان از سفره امیرالمؤمنین(ع) بهره‌مند می‌شوند و این جلوه‌ای از فرهنگ مواسات، همدلی و برادری در جامعه اسلامی است.

آیت‌الله دژکام در پایان با دعوت حاضران به تجدید پیمان ولایت و اخوت اسلامی، تصریح کرد: حفظ وحدت، حمایت از ولایت و تقویت روحیه برادری، مسیر دستیابی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) را هموار خواهد کرد.