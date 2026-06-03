خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: غدیر خم، تنها یک واقعه تاریخی در واپسین ماه‌های عمر مبارک پیامبر گرامی اسلام (ص) نیست، بلکه نقطه‌ای سرنوشت‌ساز در تاریخ اسلام و یکی از مهم‌ترین رخدادهای تأثیرگذار در مسیر هدایت بشریت به شمار می‌رود.

روزی که پیامبر اعظم(ص) به فرمان الهی، در جمع عظیم مسلمانان، امیرالمؤمنین علی(ع) را به عنوان ولی، جانشین و رهبر پس از خود معرفی و بدین ترتیب، مسیر تداوم رسالت و هدایت امت اسلامی را ترسیم کرد.

اهمیت این رویداد تا آنجاست که خداوند متعال در قرآن کریم، آن را با مفاهیمی چون اکمال دین، اتمام نعمت و رضایت از اسلام پیوند زده و از آن به عنوان نقطه عطفی در سرنوشت امت اسلامی یاد کرده است.

از این منظر، غدیر صرفاً یک مناسبت مذهبی برای ابراز ارادت به اهل‌بیت(ع) نیست، بلکه حامل پیام‌های عمیق اعتقادی، اجتماعی و تمدنی برای همه نسل‌هاست.

پیام‌هایی که بر ضرورت وجود رهبری الهی، اجرای عدالت، صیانت از ارزش‌های دینی و هدایت جامعه به سوی تعالی و سعادت تأکید دارند.

غدیر؛ روزی که امید دشمنان اسلام به ناامیدی تبدیل شد

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم افتخاری، مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران فارس در گفتگو با خبرنگار مهر عید غدیر را بزرگ‌ترین عید الهی و نقطه کمال دین اسلام دانست و گفت: عید سعید غدیر خم، عیدالله‌الاکبر است و این روز بزرگ را به همه شیعیان امیرالمؤمنین(ع)، محبان اهل‌بیت(ع)، مسلمانان و تمامی آزادگان جهان تبریک عرض می‌کنم.

وی با اشاره به آیات نازل شده پیرامون واقعه غدیر افزود: پیش و پس از اعلام ولایت امیرالمؤمنین(ع) از سوی پیامبر اکرم(ص)، آیات مهمی نازل شد که یکی از برجسته‌ترین آنها آیه شریفه «الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا» است.

غدیر؛ روز ناامیدی دشمنان اسلام

مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران فارس نخستین ویژگی غدیر را یأس و ناامیدی کفار از نابودی اسلام عنوان کرد و گفت: دشمنان اسلام از آغاز بعثت پیامبر اکرم(ص) با انواع توطئه‌ها در برابر گسترش دین الهی ایستادند. آنان پیامبر را گاه مجنون، گاه ساحر و گاه فردی معرفی می‌کردند که سنت‌های گذشتگان را کنار گذاشته است.

حجت الاسلام افتخاری ادامه داد: مشرکان مسلمانان را تحت شدیدترین فشارها قرار دادند، پیامبر(ص) و یارانش را در شعب ابی‌طالب محاصره کردند، بسیاری از مسلمانان را شکنجه دادند و حتی زمینه هجرت گروهی از آنان به حبشه را فراهم ساختند. پس از هجرت پیامبر به مدینه نیز جنگ‌های بدر، احد و احزاب را بر مسلمانان تحمیل کردند و حتی در لیلةالمبیت قصد ترور پیامبر را داشتند.

وی افزود: با وجود همه این دشمنی‌ها، اسلام گسترش یافت و مکه فتح شد، اما کفار همچنان امیدوار بودند که پس از رحلت پیامبر(ص)، این دین از مسیر خود خارج شود. نصب امیرالمؤمنین(ع) به عنوان جانشین پیامبر و آغاز جریان امامت، آخرین امید دشمنان را از بین برد و به همین دلیل خداوند فرمود: «امروز کافران از دین شما مأیوس شدند».

امامت؛ عامل اکمال دین

حجت الاسلام افتخاری دومین ویژگی غدیر را «اکمال دین» دانست و اظهار کرد: همه قوانین و دستورالعمل‌های لازم برای هدایت بشر از طریق وحی الهی بر پیامبر اکرم(ص) نازل شده بود، اما برای تحقق کامل دین، وجود رهبری الهی و معصوم ضرورت داشت.

وی با بیان اینکه پیوند میان قانون الهی و رهبری معصوم، عامل تکامل دین است، گفت: پیامبر اکرم(ص) مأموریت داشت هم احکام الهی را به مردم برساند و هم جانشین الهی خود را معرفی کند. زمانی که امامت در کنار نبوت قرار گرفت، دین به مرحله کمال رسید و جامعه اسلامی مسیر روشن هدایت را پیدا کرد.

مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران فارس سومین ویژگی غدیر را اتمام نعمت الهی بر بندگان برشمرد و گفت: نعمتی که خداوند در این آیه از آن یاد می‌کند، نعمت ولایت و رهبری الهی است؛ نعمتی که زمینه تشکیل جامعه اسلامی و حرکت مردم به سوی رشد، تعالی و سعادت را فراهم می‌کند.

حجت الاسلام افتخاری با اشاره به برکات حکومت دینی در عصر معاصر افزود: تنها پرتوی از فرهنگ ولایت و امامت در قالب نظام جمهوری اسلامی بر جامعه تابیده است و آثار آن را می‌توان در گسترش دینداری، رونق مساجد، هیئت‌ها، فعالیت‌های قرآنی، تربیت حافظان قرآن و توسعه مراکز فرهنگی و تربیتی مشاهده کرد.

وی تصریح کرد: اگر چنین آثار و برکاتی از جلوه‌ای محدود از فرهنگ ولایت مشاهده می‌شود، بی‌تردید تحقق کامل حکومت الهی به دست حضرت ولی‌عصر(عج) می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی همه ظرفیت‌های معنوی و انسانی جامعه باشد.

ضرورت تبیین معارف غدیر برای جهانیان

حجت الاسلام افتخاری چهارمین ویژگی غدیر را رضایت خداوند از اسلام دانست و اظهار کرد: اسلام زمانی به عنوان دین مورد رضایت الهی معرفی شد که در کنار قرآن، امامت نیز به عنوان ضامن حفظ، تفسیر و اجرای آموزه‌های الهی قرار گرفت.

وی افزود: قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت و نقشه راه زندگی بشر، نیازمند مفسر، حافظ و مجری معصوم است و این جایگاه را امیرالمؤمنین علی(ع) و اهل‌بیت(ع) بر عهده دارند. پیوند میان قرآن و ولایت موجب شد اسلام به عنوان دین کامل و مورد رضایت خداوند معرفی شود.

مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران فارس در پایان با تأکید بر ضرورت تبیین پیام غدیر گفت: وظیفه امروز همه مبلغان، اندیشمندان و دلدادگان اهل‌بیت(ع) آن است که معارف بلند غدیر و فلسفه امامت را برای جامعه تبیین کنند.

وی خاطرنشان کرد: پیام غدیر تنها متعلق به شیعیان نیست، بلکه باید برای همه مسلمانان که محبت امیرالمؤمنین(ع) را در دل دارند و حتی برای همه آزادگان جهان تشریح شود؛ چرا که غدیر، پیام هدایت، عدالت، ولایت و استمرار مسیر نبوت برای سعادت بشریت است.