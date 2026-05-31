برافراشته شدن پرچم متبرک حرم امیرالمؤمنین(ع) در قلب شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ایام دهه ولایت و در آستانه عید سعید غدیر خم، مراسم برافراشتن پرچم متبرک حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین امام علی (ع) در شیراز برگزار میشود.
این آیین معنوی با هدف ترویج فرهنگ غدیر، تعمیق معارف علوی و ایجاد فضایی معنوی در سومین حرم اهلبیت (ع) فردا دوشنبه ۱۱ خردادماه ساعت ۹ صبح در میدان دروازه کازرون شیراز برگزار خواهد شد.
در این مراسم، پرچم متبرک بارگاه ملکوتی حضرت علی (ع) که یادآور فضای معنوی حرم علوی در نجف اشرف است، در یکی از ورودیهای تاریخی شهر شیراز به اهتزاز درمیآید تا عطر و حال و هوای نجف در آستانه عید غدیر در این کلانشهر مذهبی طنینانداز شود.
برگزارکنندگان این مراسم از عموم مردم، عاشقان اهلبیت (ع) و ارادتمندان ساحت امیرالمؤمنین (ع) برای حضور در این آیین معنوی دعوت کردهاند.
