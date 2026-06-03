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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

توزیع هزار بسته معیشتی همزمان با عید غدیر در شیراز

توزیع هزار بسته معیشتی همزمان با عید غدیر در شیراز

شیراز- معاون فرهنگی، اجتماعی اداره کل اوقاف و امورخیریه فارس گفت: هزار بسته معیشتی در آستانه عید غدیر بین نیازمندان در شیراز توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام و المسلمین رحیم صفری گرایی گفت: هزار بسته معیشتی در آستانه عید غدیر بین نیازمندان در شیراز توزیع شد.

وی ادامه داد: این بسته‌ها شامل برنج، رب گوجه فرنگی، روغن و ماکارانی است که بین خانواده‌های نیازمند توزیع می‌شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی اداره کل اوقاف و امورخیریه فارس افزود: علاوه بر بسته‌های معیشتی، ظهر عید غدیر بیش از ۵۰ هزار بسته غذا گرم و ۱۱ هزار فالوده از محل موقوفات تهیه و توزیع می‌شود.

حجت الاسلام صفری گرایی تصریح کرد: همچنین در روز عید غدیر ۴۰۰ گلدان گل طبیعی در شاد پیمایی روز عید غدیر توزیع می‌شود.

کد مطلب 6849243

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