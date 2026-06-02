به گزارش خبرنگار مهر، سومین محفل استانی شعر «غدیر» صبح سه شنبه به همت بنیاد غدیر شهرستان زرین‌دشت در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد.

در این آیین فرهنگی و ادبی، ۱۰ شاعر آیینی از شهرستان‌های زرین‌دشت، جهرم و داراب حضور داشتند و با قرائت اشعاری در وصف واقعه غدیر، امامت و ولایت، جلوه‌هایی از ارادت خود به ساحت اهل‌بیت (ع) را به نمایش گذاشتند.

از جمله شاعران حاضر در این محفل می‌توان به ایوب پرندآور، احمد خوانسالار و عذرا نصیری اشاره کرد که اشعار آیینی خود را برای حاضران قرائت کردند.

مجتبی شجاع، دبیر بنیاد غدیر شهرستان زرین‌دشت در این مراسم گفت: محفل شعر غدیر فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ علوی، گسترش شعر آیینی و تجلیل از شاعران متعهد و اهل‌بیتی است.

وی با اشاره به حضور شاعران شهرستان‌های مختلف، ظرفیت‌های ادبی منطقه در حوزه شعر آیینی را قابل توجه دانست و بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان شاعران و فعالان فرهنگی تأکید کرد.

دبیر بنیاد غدیر شهرستان زرین‌دشت همچنین برگزاری مستمر برنامه‌های فرهنگی با محوریت عید غدیر و ولایت امیرالمؤمنین (ع) را در تقویت هویت دینی و فرهنگی جامعه مؤثر ارزیابی کرد.

فرصتی برای ترویج فرهنگ علوی

فاضل رفیعی غیاثی، دبیر اجرایی سومین محفل استانی شعر غدیر نیز در این مراسم با ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد گفت: هنر و شعر از مهم‌ترین ابزارهای انتقال مفاهیم دینی و ترویج فرهنگ ولایت در جامعه هستند.

وی افزود: محفل شعر غدیر تنها یک گردهمایی ادبی نیست، بلکه بستری برای تبادل تجربیات میان شاعران آیینی و ارتقای سطح کیفی آثار مذهبی در منطقه به شمار می‌رود.

غیاثی هدف از برگزاری این محافل را تقویت پیوند میان جامعه و فرهنگ اهل‌بیت (ع) از طریق زبان هنر و ادبیات عنوان کرد و از حمایت‌های بنیاد غدیر شهرستان زرین‌دشت در برگزاری این برنامه قدردانی کرد.

در پایان این مراسم از شاعران شرکت‌کننده تجلیل شد.