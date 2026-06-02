اسفندیاری: رسالت ما روایت «بعثت مردم ایران» است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه اسفندیاری شامگاه سهشنبه در قرارگاه رسانهای سردار شهید نائینی در رشت اظهار کرد: رسالت ما روایت «بعثت مردم ایران» است.
وی افزود: بخشی از این مسیر طی شده، اما هنوز راه باقی است. مردم ایران به فرموده رهبر شهید، بهخوبی نقش و جایگاه خود را نشان دادهاند.
اسفندیاری با بیان اینکه «اگر ما این روایت را انجام ندهیم، چه کسی باید انجام دهد؟» گفت: رسانههای اصلی و جریانهای خبری دیگر اجازه نمیدهند این صداها و روایتها بهدرستی منتشر شود.
این فعال رسانهای، روایت درست از محور مقاومت را برای خود مهم دانست و تصریح کرد: ما در عصر رسانه زندگی میکنیم و یکی از ارکان اصلی جنگ امروز، ساختن ذهنیت و روایت در شبکههای اجتماعی است.
وی تأکید کرد: باید در کار خبری، مستحکمتر، مقاومتر و دقیقتر عمل کنیم. تبعات این مسیر برای ما بیشتر است، اما با استقامت میتوان ادامه داد. رسانههای آن سوی مرزها اجازه نمیدهند این روایتها منتشر شوند.
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