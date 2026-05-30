عظیم ابراهیم‌پور با قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی در رشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دشمن در جنگ نظامی شکست خورده و اکنون تمرکز خود را بر جنگ ترکیبی در ابعاد شناختی، اقتصادی و امنیتی معطوف کرده است. حضور مردم در این میدان‌ها، به‌ویژه در جنگ شناختی که رسانه‌ها نقش اساسی در آن ایفا می‌کنند، سرنوشت‌ساز خواهد بود.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره احتمال وقوع حوادث برای کشور و نقش‌آفرینی مردم افزود: حماسه بزرگ مردمی نشان‌دهنده درک عمیق رهبری شهید از شرایط و اتحاد ملی در برابر توطئه‌های دشمن است.

ابراهیم‌پور جنگ دشمن را ترکیبی و سه‌گانه در ابعاد اقتصادی، امنیتی و نظامی خواند و تأکید کرد: در این جنگ ترکیبی، جنگ شناختی که از سوی رسانه‌ها هدایت می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مسئول قرارگاه جهاد تبیین با پذیرش اینکه ممکن است در حوزه فناوری رسانه‌ای به سطح تکنولوژی دشمن نرسیده باشیم، گفت: با این حال غلبه رسانه‌ای ایران در سطح دنیا مشهود است و مسیر حرکت جهان در حوزه رسانه‌ها با اهداف انقلاب اسلامی همراهی دارد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به پیروزی در جنگ ترکیبی آینده با هدایت رهبری اظهار داشت: با فعالیت رسانه‌ها در جنگ ترکیبی و شناختی تحت هدایت رهبری، ایران در این جنگ نیز پیروز است.

ابراهیم‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه خرمشهرهای آینده لزوماً نظامی نیستند، خاطرنشان کرد: این خرمشهرها شامل عرصه‌های اقتصاد، نظام سلامت، شهرسازی، سبک زندگی و رسانه می‌شوند.

وی در پایان تصریح کرد: جنگ آمریکا با ایران، جنگی تمدنی و همه‌جانبه است. دشمن که در جنگ نظامی شکست خورده، اکنون تلاش می‌کند در ابعاد جدید نفوذ کند؛ از این رو برنامه‌ریزی استراتژیک برای آزادسازی این خرمشهرهای نوین در دستور کار قرار خواهد داشت.