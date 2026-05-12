آیت اللهی: «جهاد تبیین» مأموریت اصلی بسیج طلاب در جنگ شناختی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد آیت اللهی شامگاه سه شنبه با حضور در قرارگاه رسانه ای سردار شهید نائینی در رشت ،با اشاره به وصیت امیرالمؤمنین علی(ع) به فرزندان خود مبنی بر جهاد با مال، جان و زبان، اظهار کرد: یکی از مجاهدت‌هایی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، جهاد تبیین است.

مسئول سازمان بسیج طلاب سپاه قدس گیلان با بیان اینکه دشمن در جنگ شناختی و ترکیبی که به راه انداخته، ذهن جوانان را هدف قرار داده است، افزود: ما می‌توانیم با زبان و جهاد تبیین در برابر این توطئه‌ها مقابله کنیم.

رسانه، میدان اثرگذاری در جنگ روایت‌ها

حجت الاسلام آیت اللهی با اشاره به نقش سردار شهید نائینی در میدان مجاهدت، تصریح کرد: سردار شهید نائینی مجاهدانه در میدان حضور داشت و با بیان خود نقشه‌های دشمن را نقش بر آب می‌کرد، اما دشمن تاب نیاورد و او را هدف قرار داد؛ غافل از اینکه خون شهید بیدار کننده است و این راه ادامه دارد.

وی با اشاره به فعالیت‌های سازمان بسیج طلاب در حوزه جهاد تبیین، اظهار کرد: سازمان بسیج طلاب جهاد تبیین را با جدیت پیگیری کرده و طلاب بسیجی در سراسر استان با مجاهدت‌های شبانه‌روزی در میدان حضور داشته‌اند.

مسئول سازمان بسیج طلاب سپاه قدس گیلان با بیان اینکه برگزاری گفت‌وگوهای چهره‌به‌چهره، نشست‌های پرسش و پاسخ و انجام این فریضه مهم در سراسر استان از جمله اقدامات طلاب بسیجی بوده است، ادامه داد: هرجا طلاب در میدان بوده‌اند، پرچم بالاتر رفته است.

وی با اشاره به تداوم این مسیر در برنامه‌های مختلف، افزود: جهاد تبیین در سخنرانی‌های شبانه و دیگر برنامه‌ها به‌عنوان یک امر عظیم دنبال شده است.

حجت‌الاسلام آیت اللهی با تأکید بر ضرورت حضور مستمر در میدان، تصریح کرد: امروز نیاز است در میدان بمانیم و با صبر، مقاومت و استقامت، خود را نشان دهیم؛ چراکه پیروزی نهایی با جبهه اسلام خواهد بود.