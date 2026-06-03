بسیج گسترده بیش از هزار هیئت مذهبی خراسان رضوی برای جشن غدیر

سید حسین ترجمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از هزار هیئت مذهبی و حدود دویست کانون فرهنگی تبلیغی با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی از قبیل برپایی پانصد ایستگاه فرهنگی، برگزاری حداقل هزار جشن خیابانی، فضای جامعه را به عطر ولایت و غدیر مزین کرده‌اند.

کارشناس تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: بیش از هزار هیئت مذهبی و حدود دویست کانون فرهنگی تبلیغی با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی از قبیل برپایی پانصد ایستگاه فرهنگی، برگزاری حداقل هزار جشن خیابانی، فضای جامعه را به عطر ولایت و غدیر مزین کرده‌اند.

وی با اعلام آمادگی گسترده برای گرامیداشت ایام ولایت و امامت، از برپایی بیش از هزار هیئت مذهبی و حدود دویست کانون فرهنگی تبلیغی در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: مساجد و هیئت‌ها با اجرای برنامه‌های متنوع، فضای استان را غدیری خواهند کرد.

ترجمان گفت: در کنار فعالیت‌های مساجد، بیش از پانصد ایستگاه فرهنگی توسط هیئات مذهبی و کانون‌های فرهنگی در معابر برپا خواهد شد که به ارائه خدمات فرهنگی و تبیینی می‌پردازند.

کارشناس تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: این خدمات شامل پذیرایی شربت و شیرینی، ارائه محصولات فرهنگی و برپایی میز گفتمان دینی و تبیینی برای پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی و سیاسی مردم است. همچنین در این ایستگاه‌ها، طرح‌های مختلف فرهنگی از جمله فعالیت‌های مرتبط با ترویج عفاف و حجاب نیز اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: در بخش فعالیت‌های ترویجی و کتاب‌خوانی، یکی از برنامه‌های شاخص، مسابقه بزرگ فرهنگی با محوریت کتاب «قفل آخر» به قلم سید کاظم روحبخش است که با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی انجام می‌شود. این کتاب رمان که ویژه نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ سال است، با هدف انس نوجوانان با مفاهیم دینی توزیع شده و تا به امروز بیش از ده هزار جلد از آن در سطح استان به دست مخاطبان رسیده است. شرکت‌کنندگان در این مسابقه در نهایت در قرعه‌کشی یکصد و ده هدیه ارزنده شرکت داده خواهند شد.

ترجمان تصریح کرد: علاوه بر این، شبکه مبلغان و مبلغه ها در روستاها و مساجد فعال شده‌اند تا در کنار برگزاری حداقل هزار جشن در سطح استان، پیام غدیر را به گوش مردم برسانند.

کارشناس تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: یکی از اقدامات نوآورانه و تحسین‌برانگیزی که چند سالی است توسط گروه‌های مردمی و هیئت‌های مذهبی در خراسان رضوی نهادینه شده، برگزاری مراسم ازدواج دسته‌جمعی است. در همین راستا، امسال نیز در نقاط مختلف استان، گروه‌های مردمی بسترهای لازم را برای برگزاری جشن‌های ازدواج فراهم کرده‌اند؛ به عنوان نمونه، مراسمی در منطقه الهیه مشهد تدارک دیده شده که در ۸ زوج جوان زندگی مشترک خود را در شب جمعه آغاز کنند و پذیرایی شام برای دو هزار نفر پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در کنار این برنامه‌ها، برای حوزه بانوان نیز یکی از فعالیت‌های جذاب و اثرگذار، پرده‌خوانی است. در این برنامه، تیم‌های متشکل از بانوانی که آموزش‌های لازم را دیده‌اند، با نصب پرده در مناسبت‌های ایام ولایت، وقایع تاریخی را برای سایر بانوان روایت و تبیین می‌کنند.

ترجمان با اشاره به روایات مبنی بر ثواب عظیم اطعام در روز غدیر، از برنامه‌ریزی هیئت‌ها، مساجد و گروه‌های مردمی برای توزیع ناهار ظهر غدیر و افطاری روز غدیر خبر داد.

کارشناس تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: همزمان با این برنامه‌ها، فضاسازی محیطی شهرها و روستاها از طریق نصب پرچم‌ها و پرده‌های رنگی انجام شده است. همچنین، اجتماعات شبانه در بیش از نود نقطه استان برگزار می‌شود که رنگ و بوی ولایی و غدیری به خود گرفته‌اند و سین برنامه این اجتماعات شامل شعرخوانی، مداحی، نورافشانی و برنامه‌های متنوع دیگری است که در طول این ایام به اجرا در می‌آید.