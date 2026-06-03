اعلام دو راهبرد وزارت بهداشت برای کنترل بازار دارویی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون آموزش مجلس، با تشریح اقدامات وزارت بهداشت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد زمان و تمرکز مدیریتی وزارت بهداشت صرف موضوع دارو می شود.

وی با اعلام این مطلب که بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع دارویی کشور از مسیرهای دریایی و هوایی تامین می شود، افزود: در شرایط اخیر برخی از این مسیرها با مشکلاتی مواجه شده اند.

وزیر بهداشت ادامه داد: برای جلوگیری از اختلال در تامین مواد اولیه دارویی، رایزنی های مستمری با دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت امور خارجه و وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است تا ورود مواد اولیه مورد نیاز صنعت دارو بدون وقفه ادامه یابد.

ظفرقندی با اشاره به چالش افزایش هزینه های دارویی ناشی از تورم و نوسانات نرخ ارز، تصریح کرد: برای مدیریت این وضعیت دو مسیر پیش رو وجود دارد. راهکار اصلی و اساسی، افزایش پوشش بیمه ای است تا ضمن حفظ چرخه تولید کارخانه های دارویی، از تحمیل هزینه های بیشتر به مردم جلوگیری شود و میزان پرداخت از جیب بیماران افزایش نیابد. بنابراین در این شرایط تقویت بیمه ها تنها راهکار موثر برای جبران افزایش هزینه های دارویی و حمایت از بیماران است.

وزیر بهداشت همچنین حمایت از تولید داخلی را دومین راهبرد مهم وزارتخانه عنوان کرد و گفت: هر دارویی که در داخل کشور با کیفیت مطلوب تولید شود و کیفیت آن به تایید مراجع علمی، انجمن های تخصصی و کارشناسان حوزه سلامت برسد، باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی در پایان یادآور شد: در چنین شرایطی ضرورتی ندارد برای واردات همان دارو ارز بیشتری از کشور خارج شود. بنابراین حمایت از تولید داخلی در کنار تقویت پوشش بیمه ای، دو محور اصلی برنامه های وزارت بهداشت برای تامین پایدار دارو و کاهش فشار هزینه های درمانی بر مردم است.