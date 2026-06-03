هزینه تجاوز به ایران از ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت ایران وار کاست که هزینه های جنگ افروزی آمریکا علیه ایران را بررسی می کند گزارش داد، این جنگ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه روی دست آمریکا گذاشته است.در این گزارش آمده است، این در حالی است که پنتاگون آمار واقعی و دقیق از هزینه های جنگ افروزی علیه ایران را ارائه نمی دهد. این مبالغ شامل هزینه‌های عملیاتی و معیشتی پرسنل و همچنین خدمات و نگهداری کشتی‌های مستقر در منطقه می‌شود.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، روش محاسبه بر اساس گزارش پنتاگون به این ترتیب است؛ شش روز اول ۱۱.۳ میلیارد دلار هزینه داشته و پس از آن هزینه‌ها به ۱ میلیارد دلار در روز افزایش می‌یابد.

آخرین گزارش پنتاگون در مورد هزینه‌های نظامی مذکور در اواخر آوریل منتشر شد. در آن زمان، جوئل هرست، یکی از مدیران ارشد مالی این رقم را حدود ۲۵ میلیارد دلار تخمین زد اما روز بعد، رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که هزینه این عملیات برای واشنگتن می‌تواند تقریباً دو برابر این مبلغ باشد، زیرا پنتاگون هزینه‌های بازسازی پایگاه‌های آمریکایی آسیب‌دیده در حملات تلافی‌جویانه تهران را در نظر نگرفته است.