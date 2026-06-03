به‌گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مظلوم شهرکی از موافقت اصولی برای راه‌اندازی یک طرح گردشگری از سوی بخش خصوصی در این استان خبر داد.

وی تصریح کرد: هزینه مورد نیاز برای ساخت این اقامتگاه بوم‌گردی ۶۶ میلیارد و ۱۵۷ میلیون ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین می‌شود.

کارشناس سرمایه‌گذاری گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: با بهره‌برداری از این اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان کیار زمینه اشتغال‌زایی مستقیم چهار نفر فراهم خواهد شد.

مظلوم بیان کرد: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانه‌های بزرگی مانند زاینده‌رود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که به‌واسطه جاذبه‌ها بی‌شمار در حوزه طبیعت‌گردی به‌عنوان بهشت بوم‌گردی ایران معروف شده است.