بهگزارش خبرگزاری مهر، مهدی مظلوم شهرکی از موافقت اصولی برای راهاندازی یک طرح گردشگری از سوی بخش خصوصی در این استان خبر داد.
وی تصریح کرد: هزینه مورد نیاز برای ساخت این اقامتگاه بومگردی ۶۶ میلیارد و ۱۵۷ میلیون ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین میشود.
کارشناس سرمایهگذاری گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: با بهرهبرداری از این اقامتگاه بومگردی در شهرستان کیار زمینه اشتغالزایی مستقیم چهار نفر فراهم خواهد شد.
مظلوم بیان کرد: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانههای بزرگی مانند زایندهرود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که بهواسطه جاذبهها بیشمار در حوزه طبیعتگردی بهعنوان بهشت بومگردی ایران معروف شده است.
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