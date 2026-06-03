  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۷

موافقت اصولی راه‌اندازی طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری صادر شد 

موافقت اصولی راه‌اندازی طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری صادر شد 

شهرکرد- کارشناس سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: موافقت اصولی برای راه‌اندازی یک طرح گردشگری از سوی بخش خصوصی در این استان صادر شد. 

به‌گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مظلوم شهرکی از موافقت اصولی برای راه‌اندازی یک طرح گردشگری از سوی بخش خصوصی در این استان خبر داد.

وی تصریح کرد: هزینه مورد نیاز برای ساخت این اقامتگاه بوم‌گردی ۶۶ میلیارد و ۱۵۷ میلیون ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین می‌شود.

کارشناس سرمایه‌گذاری گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: با بهره‌برداری از این اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان کیار زمینه اشتغال‌زایی مستقیم چهار نفر فراهم خواهد شد.

مظلوم بیان کرد: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانه‌های بزرگی مانند زاینده‌رود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که به‌واسطه جاذبه‌ها بی‌شمار در حوزه طبیعت‌گردی به‌عنوان بهشت بوم‌گردی ایران معروف شده است.

کد مطلب 6848747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها