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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۶

اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه سالگرد ارتحال امام(ره)

اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه سالگرد ارتحال امام(ره)

رئیس پلیس راه فراجا، با تشریح تمهیدات ترافیکی مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، از انسداد محور قم به تهران از محدوده پل واوان تا پل شهید کاظمی از ساعت ۵ صبح پنج شنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد کرمی اسد، در یک برنامه تلویزیونی درباره محدودیت‌های ترافیکی روزهای پایانی هفته و مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) گفت: امسال به دلیل شرایط حاضر، عمده مراسم در شهر تهران برگزار می‌شود، اما ما نیز بر اساس وظیفه‌ای که داریم، مسئول تأمین ایمنی سفر زائران از مبدأ حرکت تا مرقد مطهر هستیم.

وی افزود: ضروری است از خودروهایی استفاده شود که از سلامت و ایمنی لازم برخوردار باشند. در سال‌های گذشته از اتوبوس‌های شهری برای این مراسم استفاده می‌شد، اما امسال ملزم شده‌اند از اتوبوس‌های بین‌شهری استفاده کنند.

رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: از مبدأ حرکت تا مقصد، تمامی خودروهای ناوگان توسط تیم‌های گشت پلیس همراهی خواهند شد.

سردار کرمی اسد با اشاره به اعمال محدودیت‌های ترافیکی اظهار کرد: در حوزه برون‌شهری، از ساعت ۵ صبح فردا تردد وسایل نقلیه از محور قم به سمت تهران، از پل واوان تا پل شهید کاظمی، مسدود خواهد شد و امکان تردد در این مسیر وجود ندارد.

وی مسیر جایگزین را خروجی واوان و سپس مسیر منتهی به فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) اعلام کرد و گفت: تردد ناوگان سنگین در جاده قدیم قم ـ تهران نیز ممنوع است و مسیر جایگزین برای این خودروها محور سلفچگان، ساوه و تهران خواهد بود.

رئیس پلیس راه فراجا تأکید کرد: این محدودیت‌ها شامل خودروهای حامل مواد خوراکی و کامیون‌های حامل سوخت نمی‌شود.

وی همچنین درباره محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته گفت: متناسب با حجم ترافیک، برای مدیریت سفرهای بازگشت در روز جمعه، آزادراه تهران ـ شمال از ساعت ۱۲ ظهر به سمت شمال مسدود خواهد شد.

کد مطلب 6848756

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