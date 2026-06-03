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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۸

آغاز برداشت زیره در میامی؛ تولید ۴۰ تن محصول پیش بینی می‌شود

آغاز برداشت زیره در میامی؛ تولید ۴۰ تن محصول پیش بینی می‌شود

میامی- مدیر جهاد کشاورزی میامی از آغاز فصل برداشت زیره در حومه این شهرستان خبر داد و گفت: تولید ۴۰ تن محصول از مزارع میامی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح چهارشنبه در بازدید مزارع میامی به اقبال بهره برداران از کشت زیره طی سنوات اخیر اشاره کرد و افزود: این گیاه به دلایل سازگاری با کم آبی و مصرف دارویی و غذایی دارای ارزش افزوده بسیاری است.

وی از اختصاص کشت ۸۰ هکتار اراضی میامی به تولید زیره خبر داد و افزود: از این میزان ۲۵ هکتار مزارع آبی حومه میامی و ۵۵ هکتار آن مزارع دیم منطقه کالپوش است.

مدیر جهاد کشاورزی میامی به عملکرد تولید این مزارع اشاره داشت و ادامه داد: در مزارع دیم عملکرد ۴۵۰ کیلوگرم و مزارع آبی در واحد سطح ۶۵۰ کیلوگرم زیره پیش بینی می شود.

حسینی با تاکید به اینکه فصل برداشت زیره از مزارع آغاز شده است، توضیح داد: برداشت بالغ بر ۴۰ تن محصول با کیفیت زیره از مزارع میامی برآورد می شود.

وی اضافه کرد: زیره می تواند جایگزین خوبی برای اصلاح الگوی کشت معرفی شود چرا که سازگار با اقلیم خشک و نیمه خشک بودن و باعث افزایش بهره وری آب و ارتقا درآمد بهره برداران خواهد شد.

کد مطلب 6848779

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