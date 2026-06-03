به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح چهارشنبه در بازدید مزارع میامی به اقبال بهره برداران از کشت زیره طی سنوات اخیر اشاره کرد و افزود: این گیاه به دلایل سازگاری با کم آبی و مصرف دارویی و غذایی دارای ارزش افزوده بسیاری است.

وی از اختصاص کشت ۸۰ هکتار اراضی میامی به تولید زیره خبر داد و افزود: از این میزان ۲۵ هکتار مزارع آبی حومه میامی و ۵۵ هکتار آن مزارع دیم منطقه کالپوش است.

مدیر جهاد کشاورزی میامی به عملکرد تولید این مزارع اشاره داشت و ادامه داد: در مزارع دیم عملکرد ۴۵۰ کیلوگرم و مزارع آبی در واحد سطح ۶۵۰ کیلوگرم زیره پیش بینی می شود.

حسینی با تاکید به اینکه فصل برداشت زیره از مزارع آغاز شده است، توضیح داد: برداشت بالغ بر ۴۰ تن محصول با کیفیت زیره از مزارع میامی برآورد می شود.

وی اضافه کرد: زیره می تواند جایگزین خوبی برای اصلاح الگوی کشت معرفی شود چرا که سازگار با اقلیم خشک و نیمه خشک بودن و باعث افزایش بهره وری آب و ارتقا درآمد بهره برداران خواهد شد.