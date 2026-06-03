رئیس جمعیت هلال احمر دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۷:۲۰ صبح چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵، پس از تماس مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان ایلام (EOC)، گزارشی مبنی بر وقوع تصادف بین یک دستگاه وانتپیکان و یک دستگاه پراید در محور مواصلاتی دشتعباس_مورموری (کیلومتر ۲۰) دریافت شد.
یونس چوبین افزود: بلافاصله تیمهای عملیاتی پایگاههای امداد و نجات جادهای دشتعباس و مورموری به محل حادثه اعزام شدند. نجاتگران پس از انجام اقدامات اولیه، تثبیت و ایمنسازی صحنه، سه مصدوم را به مراکز درمانی منتقل نمودند.
وی گفت: همچنین یک مصدوم دیگر این حادثه توسط آمبولانس اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.
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