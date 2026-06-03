به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه عید بزرگ غدیر، شور ولایت و عشق به امیرالمؤمنین(ع) در جایجای بیرجند موج میزند و مردم و دستگاههای اجرایی، هر یک به سهم خود، برای برگزاری جشنی در شأن این عید فرخنده به میدان آمدهاند. این روزها، شهر حال و هوایی متفاوت به خود گرفته و همه دست به دست هم دادهاند تا نام و یاد غدیر را باشکوهتر از همیشه زنده نگه دارند.
مهمانی کیلومتری غدیر در بیرجند، جلوهای از همین همدلی و ارادت است. رویدادی مردمی که با مشارکت گسترده اقشار مختلف، هیئتها، نهادها و ادارات در حال برگزاری است. گویی همه برای میزبانی از میهمانان امیرالمؤمنین(ع) سنگ تمام گذاشتهاند تا بار دیگر بیرجند، صحنه نمایش وحدت، محبت و دلدادگی به ساحت ولایت باشد.
آذینبندی بیرجند
حمیدرضا حبیبی، سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای شهرداری بیرجند ویژه غدیر، بیان کرد: در آستانه عید غدیر، بیش از ۵۰ هزار پرچم رنگی در نقاط مختلف بیرجند نصب شده است.
وی از نصب پنج هزار متر ریسه رنگی در معابر، میادین و نقاط مختلف خبر داد و گفت: همچنین ۶ کتیبه بزرگ در نقاط پرتردد و شاخص شهری جانمایی و نصب شده است.
حبیبی بیان کرد: شهرداری بیرجند در دهه امامت و ولایت با هیئتهای مذهبی سطح شهر همکاری گستردهای دارد و در برپایی بیش از ۱۰ مراسم مذهبی و فرهنگی مشارکت و پشتیبانی میکند.
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند بیان کرد: حمایت از برگزاری میهمانی کیلومتری غدیر و فضاسازی مسیر راهپیمایی از دیگر اقدامات شهرداری در این ایام است.
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