  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

سکونشینان لیگ‌های برتر سال ۱۴۰۴ معرفی شدند

سکونشینان لیگ‌های برتر سال ۱۴۰۴ معرفی شدند

با برگزاری جلسه هم‌اندیشی کمیته لیگ، ضمن توافق بر پایان رقابت‌های لیگ در سال ۱۴۰۴، سکونشینان دو گروه بانوان و آقایان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هم اندیشی کمیته لیگ در خصوص ادامه یا به پایان رسیدن رقابت های لیگ برتر بزرگسالان در دو گروه بانوان و آقایان «جام خلیج فارس و ایراندخت» با حضور هادی افشار سرپرست دبیرکلی فدراسیون، طلعت مرادی سرپرست نایب رئیسی بانوان، مصطفی بابایی مسئول سازمان لیگ و نمایندگان تیم ها برگزار شد.

با نظر موافق اکثر نمایندگان تیم ها در گروه بانوان و آقایان با توجه به شرایط وعدم امکان برگزاری، پایان رقابت های لیگ برتر ۱۴۰۴ در ۳ هفته اعلام گردید.

بر همین اساس در گروه بانوان تیم پارس جنوبی با توجه به صدرنشینی در جدول و اختلاف امتیاز تا پایان دور سوم، به عنوان تیم قهرمان معرفی شد. آکادمی ویسی دوم و تیم های ایمن پیشرو و ایران استار به صورت مشترک سوم اعلام شدند.

در گروه آقایان باتوجه به اختلاف کم تیم نفت مناطق مرکزی- زاگرس جنوبی و شهرداری ورامین هر دو تیم به صورت مشترک به عنوان قهرمان معرفی شدند. تیم پالایش نفت آبادان به عنوان تیم دوم و تیم های دانشگاه آزاد اسلامی و مس کرمان به صورت مشترک در رده سوم قرار گرفتند.

همچنین مقرر شد مراسم اهدای کاپ قهرمانی طی هفته آینده برگزار گردد.

کد مطلب 6848875

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها