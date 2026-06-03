به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هم اندیشی کمیته لیگ در خصوص ادامه یا به پایان رسیدن رقابت های لیگ برتر بزرگسالان در دو گروه بانوان و آقایان «جام خلیج فارس و ایراندخت» با حضور هادی افشار سرپرست دبیرکلی فدراسیون، طلعت مرادی سرپرست نایب رئیسی بانوان، مصطفی بابایی مسئول سازمان لیگ و نمایندگان تیم ها برگزار شد.

با نظر موافق اکثر نمایندگان تیم ها در گروه بانوان و آقایان با توجه به شرایط وعدم امکان برگزاری، پایان رقابت های لیگ برتر ۱۴۰۴ در ۳ هفته اعلام گردید.

بر همین اساس در گروه بانوان تیم پارس جنوبی با توجه به صدرنشینی در جدول و اختلاف امتیاز تا پایان دور سوم، به عنوان تیم قهرمان معرفی شد. آکادمی ویسی دوم و تیم های ایمن پیشرو و ایران استار به صورت مشترک سوم اعلام شدند.

در گروه آقایان باتوجه به اختلاف کم تیم نفت مناطق مرکزی- زاگرس جنوبی و شهرداری ورامین هر دو تیم به صورت مشترک به عنوان قهرمان معرفی شدند. تیم پالایش نفت آبادان به عنوان تیم دوم و تیم های دانشگاه آزاد اسلامی و مس کرمان به صورت مشترک در رده سوم قرار گرفتند.

همچنین مقرر شد مراسم اهدای کاپ قهرمانی طی هفته آینده برگزار گردد.