به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آموزش‌وپرورش استان سمنان، این اداره کل در پی انتشار گمانه‌زنی‌هایی درباره ساعات کاری مدارس و احتمال غیرحضوری شدن آموزش در فضای مجازی، با صدور اطلاعیه‌ای بر ضرورت پرهیز از انتشار اخبار تأییدنشده و لزوم پیگیری اطلاعیه‌های رسمی تأکید کرد.

در این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار برخی اخبار و مطالب در فضای مجازی درباره احتمال تعطیلی مدارس، ضروری است با روشنگری و پرهیز از بازنشر اخبار تأییدنشده، از ایجاد نگرانی و التهاب در میان دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فرهنگیان جلوگیری شود.

آنچه درباره استان هرمزگان مطرح شده، نیازمند توجه به یک واقعیت مهم است؛ مدارس این استان از ابتدای مهرماه تاکنون به‌صورت غیرحضوری فعالیت داشته‌اند و قرار است از این هفته، فعالیت آموزشی آن‌ها در برخی مناطق به شکل ترکیبی و در سایر مناطق، مطابق برنامه اعلام‌شده، به‌صورت حضوری دنبال شود. بنابراین، تغییر برنامه آموزشی و بازگشت تدریجی مدارس به آموزش حضوری را نباید به‌عنوان خبر تعطیلی مدارس تلقی کرد.

همچنین، اظهارات وزیر آموزش‌وپرورش درباره نحوه فعالیت مدارس در شرایط خاص، ناظر بر ضرورت پیش‌بینی و ساماندهی شیوه‌های آموزشی متناسب با شرایط احتمالی هر منطقه است؛ شرایطی که ممکن است به دلایل مختلف، از جمله وضعیت آب‌وهوایی، آلودگی هوا یا محدودیت در تأمین انرژی و سوخت، به تصمیم‌گیری‌های متناسب نیاز داشته باشد. چنین اظهاراتی به‌خودی‌خود به معنای اعلام تعطیلی مدارس نیست.

در ادامه این اطلاعیه، از فعالان رسانه‌ای، مدیران کانال‌ها و صفحات مجازی و خانواده‌ها خواسته شده است پیش از انتشار هرگونه خبر درباره تعطیلی یا تغییر نحوه فعالیت مدارس، از صحت آن و صدور اطلاعیه رسمی از سوی مراجع مسئول اطمینان حاصل کنند؛ چراکه آرامش ذهنی دانش‌آموزان سرمایه‌ای ارزشمند است و نباید با شایعات و اخبار تأییدنشده دچار آسیب شود.

مدرسه فراتر از آموزش؛ کانون رشد اجتماعی دانش‌آموزان

آموزش‌وپرورش استان سمنان در بخش دیگری از این اطلاعیه با تأکید بر اهمیت حضور دانش‌آموزان در مدارس آورده است: مدرسه صرفاً مکانی برای انتقال علم و دانش نیست، بلکه کانون رشد اجتماعی، تقویت مهارت‌های زندگی، تمرین مسئولیت‌پذیری، پرورش روحیه همکاری، شکل‌گیری هویت، یادگیری نظم و انضباط و تجربه دوستی و همدلی است. هیچ بستر آموزشی مجازی به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین همه ابعاد تربیتی و انسانی حضور در مدرسه شود.

بر همین اساس، در این اطلاعیه ابراز امیدواری شده است که شرایط کشور به‌گونه‌ای پیش برود که با حفظ آرامش و امنیت و تأمین پایدار منابع انرژی و سوخت، امکان استمرار آموزش حضوری در مدارس و دانشگاه‌ها فراهم باشد.

همچنین بر ضرورت همراهی همگانی با برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی تأکید شده و از مردم خواسته شده است در کنار امیدواری به بهبود شرایط، با مسئولیت‌پذیری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی برای تحقق این هدف تلاش کنند.

تأکید بر پرهیز فرهنگیان از گمانه‌زنی درباره تعطیلی مدارس

در بخش دیگری از اطلاعیه، از مدیران مدارس، معاونان، آموزگاران، دبیران و تمامی عوامل آموزشی خواسته شده است از طرح گمانه‌زنی‌ها و اظهارنظرهای غیررسمی درباره احتمال تعطیلی یا تغییر نحوه فعالیت مدارس در کلاس‌های درس و محیط‌های آموزشی خودداری کنند.

بر اساس این اطلاعیه، بیان مطالب تأییدنشده، حتی با نیت خیرخواهانه، می‌تواند موجب نگرانی دانش‌آموزان، کاهش تمرکز آنان بر فرایند یادگیری و شکل‌گیری انتظارات و تصورات نادرست شود.

ازاین‌رو، شایسته است فرهنگیان با حفظ آرامش و تمرکز بر رسالت تعلیم‌وتربیت، اطلاع‌رسانی در این زمینه را به تصمیم‌ها و اطلاعیه‌های رسمی مراجع ذی‌صلاح موکول کنند و با رفتار و گفتار خود، امید، اطمینان و انگیزه حضور و یادگیری را در دانش‌آموزان تقویت کنند.

در پایان این اطلاعیه بر ضرورت ترویج امید و آرامش، پرهیز از بازنشر شایعات و تلاش برای تداوم آموزش باکیفیت و حضور بانشاط دانش‌آموزان در مدارس تأکید شده است.