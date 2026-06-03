  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

تغییر زمان برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد به دلیل تداخل با کنکور

تغییر زمان برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد به دلیل تداخل با کنکور

دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بخشنامه‌ای، زمان برگزاری امتحانات پایان ترم نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را برای برخی از روزها تغییر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سودابه سلیمانی رئیس کمیته امور اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی با ارسال بخشنامه‌ای به رؤسای استان‌ها، واحدهای برون‌مرزی و واحدهای مستقل این دانشگاه اعلام کرد: با توجه به برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد در روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ و به‌منظور تسهیل حضور دانشجویان مقطع کارشناسی در این آزمون و جلوگیری از تداخل امتحانات پایان ترم با کنکور، تغییراتی در تقویم امتحانی اعمال می‌شود.

طبق این تصمیم، امتحانات پایان ترم که پیش‌از این برای روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه برنامه‌ریزی شده بود، به روزهای ۲۲ و ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ منتقل می‌شود.

در این بخشنامه تأکید شده است که رؤسای واحدهای دانشگاهی موظف‌اند اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع را در خصوص این تغییرات به دانشجویان انجام دهند تا از بروز هرگونه مشکل برای داوطلبان شرکت در آزمون سراسری جلوگیری شود.

دانشجویان می‌توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر و دریافت کارت ورود به جلسه جدید (در صورت نیاز)، به سامانه آموزشی واحد محل تحصیل خود مراجعه کنند.

کد مطلب 6848892
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
      1 0
      پاسخ
      چه امتحانی ؟ کل ترم بی کیفیت و سرکاری بود . استاد نبود ! استاد بود سامانه نبود ! سامانه بود استاد نبود ! سامانه بود استاد بود نت نبود ! هر سه بود دانشجو نبود !

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها