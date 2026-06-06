گفتگو با سرمربیِ قهرمان سه دوره متوالی لیگ تنیس روی میز زنان

زهرا بیگم میربابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی دانشگاه آزاد در لیگ تنیس روی میز زنان که برای سومین دوره متوالی به دست آمد، گفت: دانشگاه آزاد جزو آن دسته تیم هایی است که مسئولانش بر کیفیت و حضورِ سطح بالا تاکید دارند و برای آن هزینه هم می کنند.

وی تصریح کرد: برای این فصل از مسابقات هم بودجه لازم به تنیس روی میز زنان دانشگاه آزاد اختصاص یافت تا بتوانیم بهترین بازیکنان را در اختیار داشته باشیم. طبیعی است بازیکنان هم به حضور در تیمی گرایش پیدا می کنند که از نظر مالی در آن تامین باشند. این شرایط در دانشگاه آزاد مهیا بود. ضمن اینکه از نظر فنی هم در حدی تمرین داشتیم که بتوانیم رقابت لازم را با حریفان مان داشته باشیم.

سرمربی تیم دانشگاه آزاد تاکید کرد: علاوه بر ما، دیگر تیم ها هم بازیکنان خوبی در اختیار گرفته بودند مانند نفت تهرانسر که در مرحله نیمه نهایی با آن روبرو شدیم و با گیم شماری از سد این تیم عبور کردیم. حتی تیم شهید رئیسی هم با شرایط و بازیکنانی خوب وارد لیگ شد و به همین دلیل تا فینال بالا آمد. اینکه این تیم را در مجمو دو دیدار رفت و برگشت 3 بر 2 شکست دادیم، نشان می دهد که تیم خوبی و با کیفیتی است.

میربابایی با اشاره به ترکیب بازیکنانی که برای این فصل در اختیار داشت، یادآور شد: ندا شهسواری، کیمیا رستمی، فاطمه یاری، الینا رحیمی، غزاله ملاطلب، فاطمه بابایی، آناهید افشاردوست و نادیا عابد بازیکنانی بودند که از ابتدای فصل در اختیار داشتیم. برای مرحله پلی آف (نیمه نهایی) با همراهی مدیریت باشگاه (لشکری) شیما صفایی را هم به ترکیب اضافه کردیم. حضور همین بازیکن به نتیجه گیری در این مرحله و فینال کمک کرد.

وی در مورد آنچه سه دوره قهرمانی متوالی دانشگاه آزاد را به دنبال داشته است نیز گفت: مدیریت باشگاه از هر حیث توجه و همراهی لازم را دارد و فکر می کنم این فاکتور تاثیرگذاری است. دانشگاه آزاد تیمی با قدمت است. خیلی از تیم ها چندسال فعالیت می کنند و می روند اما دانشگاه آزاد به صورت مستمر در تنیس روی میز شرکت داشته است. همین قدمت و حمایت اصولی بی تاثیر نبوده است. همینکه توانستیم به وقت نیاز یک بازیکن جدید در ترکیب داشته باشیم به خاطر حمایت و نگاه تخصصی مدیریت باشگاه است.

سرمربی تیم تنیس روی میز زنان دانشگاه آزاد گفت: حفظ قهرمانی از کسب اولین قهرمانی سخت تر است و ما دو دوره بعد از کسب اولین قهرمانی، این کار سخت را انجام دادیم. تلاش مان این است این مهم تداوم داشته باشد.