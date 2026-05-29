سومین قهرمانی پیاپی دانشگاه آزاد اسلامی در لیگ برتر تنیس روی میز زنان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال بیست و نهمین دوره لیگ تنیس روی میز زنان شامگاه جمعه (٨خرداد) میان دو تیم دانشگاه آزاد و شهید آیت‌الله رئیسی برگزار شد.

در هر دو دیدار رفت و برگشت، دانشگاه آزاد با نتیجه ٣ بر ٢ پیروز شد و بدین ترتیب این تیم در مجموع با نتیجه ٦ بر ٤ پیروز شد و عنوان قهرمانی لیگ تنیس روی میز زنان را برای سومین دوره متوالی به خود اختصاص داد.

تیم دانشگاه آزاد اسلامی با ترکیب ندا شهسواری، کیمیا رستمی، الینا رحیمی، فاطمه یاری، غزاله ملاطلب، نادیا عابد، فاطمه بابایی و آناهید افشار و با هدایت زهرابیگم میربابایی و مربیگری زهرا نیاقی‌ها موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

تیم شهید آیت‌الله رئیسی هم در حالی نایب قهرمان شد که اولین سال حضور در لیگ تنیس روی میز زنان را تجربه می کرد. تیم‌ های نفت تهرانسر و دانشگاه تهران به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

حضور دو تیم دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران در جمع تیم‌های برتر لیگ برتر بانوان، نشان‌دهنده نقش مؤثر و رو به رشد مجموعه‌های دانشگاهی در توسعه ورزش قهرمانی و تنیس روی میز بانوان کشور است.

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز این رقابت‌ها با حضور مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز، علی حدادگر دبیرکل فدراسیون، علیرضا خلیلی‌نیا مشاور رئیس کنفدراسیون آسیا، پریسا صمدی نایب رئیس بانوان فدراسیون، امیر روشنی مشاور عالی رئیس فدراسیون ، پیمان حسنی دستیار ویژه رئیس فدراسیون، رضا نوری رئیس فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی، امیرمحسن بهادری رئیس ورزش قهرمانی شرکت ملی نفت، محمد علی جعفری پیشکسوت تنیس روی میز و فرانک حیدری نایب رئیس اسبق فدراسیون برگزار شد.

سرداوری فینال مسابقات لیگ برتر بانوان نیز بر عهده منیجه ابری و پوران رحیمی بود.